ساخت ۴۵ هزار واحد مسکن امید طی یک سال

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نبیان معاون وزیر راه وشهرسازی حاشیه در بازدید از شهرک شهید سلیمانی اردبیل اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی برای تحقق تعهدات خود در قبال مجلس شورای اسلامی و مردم در حوزه ساخت مسکن و تحویل آنها به متقاضان واجد شرایط کمر همت بسته است.

وی ادامه داد: تلاش وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن فقط تامین زمین نیست ، بلکه خدمات روبنایی هم در دستور کار دولت چهاردهم است تا بر اساس عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی به یکی از دغدغه‌های رییس‌جمهور به عنوان دستور کار دولت جامه عمل پوشانده شود.

وی اضافه کرد: با هدف امیدافرینی به مردم، گام بعدی ما ایجاد خدمات روبنایی در کنار خدمات زیربنایی است یعنی ایجاد مسجد ،مدرسه ، کلانتری و فضاهای تجاری همزمان با اجرای پروژه است و اگر قرار است فضای مناسب ساخته و تحویل مردم دهیم، بدون خدمات روبنایی امکان‌پذیر نیست.

نبیان در مورد طرح جوانی جمعیت هم گفت: قبل از دولت چهاردهم، زمین مسکن حدود ۳۲ هزار نفر را تامین کرده بودند ولی این آمار اکنون به ۱۶۸ هزار نفر رسیده و تفاهم شده به صورت استانی پیگیری شود و جلسات استان به استان تشکیل می‌شود تا کمبودها را ببینیم و احصای زمین و تحویل بر اساس قول داده شده محقق شود.

او اظهار کرد: فضاهای آموزشی طبق قرارداد باید با تامین حدود ۵۰ درصد از منابع ملی ساخت مدرسه توسط سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور و ۵۰ درصد از منابع دیگر از سازمان ملی زمین و مسکن ساخته شود تا به عدالت آموزشی برسیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در این پروژه‌ها مسجد را به صورت محله‌ای تعبیه کردیم تا با حضور یک امام جماعت در مسجد نمازهای یومیه ادا شود و محل رجوع برای مردم باشد.

نبیان درباره ساخت کلانتری در کنار مسکن نیز گفت: با سردار رادان تفاهم شده تا ۴۰ درصد اجرای پروژه ساخت کلانتری با سازمان ملی زمین و مسکن و بقیه توسط مجموعه نیروی انتظامی باشد.

وی ادامه داد: واحدهای تجاری‌ محله‌ای نیز یکی دیگر از اولویت‌های ما است تا با سرعت زیاد، دغدغه‌های ساخت مسکن را به حداقل برسانیم.

وی افزود: سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص مسکن محرومان یا خانه امید با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعهد سه ساله داشت و ساخت ۵۰ هزار واحد در مدت سه سال بود ولی در مدت یک سال ۴۵ هزار واحد را ساختیم و در گام دوم به محض تامین منابع مالی ۲ هزار واحد را تحویل مردم خواهیم داد.

وی در خصوص مسکن ملی اردبیل اظهار کرد: سهیمه استان اردبیل در این حوزه ۲ هزار و ۶۰۰ واحد بود که بخشی از آن تحویل داده شده و بخشی هم در مرحله قرارداد و تحویل زمین است.

وی پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگ ۶۴۰ هکتاری شهید سلیمانی اردبیل را مطلوب ارزیابی و بیان کرد: حدود دو سال و نیم از عملیات اجرای این پروژه سپری شده ، ساخت واحدهای مسکونی به روزهای پایانی رسیده و فقط نیاز به خدمات زیربنایی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مسیرهای اصلی شهرک شهید سلیمانی اردبیل آماده‌سازی شده ، فاز یک به پایان رسیده ، مراحل فاز دوم در حال شکل‌گیری است ، دستور تامین بالغ بر ۱۷ هزار تن قیر صادر شده و پس از عملیات زیربنایی آب ، فاضلاب و خدمات برق پیگیری خواهد شد.

نبیان افزود: قرار است تکمیل این طرح ۱۶ هزار واحدی به صورت ویژه در دستور کار استاندار اردبیل قرار گیرد.