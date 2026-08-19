باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفت که حملات اوکراین به زیرساخت‌های روسیه خسارت وارد کرده، اما هیچ «عواقب بحرانی» نداشته است.

پوتین در سخنرانی خود در جلسه شورای توسعه استراتژیک و پروژه‌های ملی در مسکو، به دولت دستور داد تا برنامه‌ای را برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در سطح «کیفی جدید» تدوین کند.

او گفت: «چنین حملاتی هیچ پیامد بحرانی ندارند، نداشته‌اند و نمی‌توانند داشته باشند. اما مطمئناً به ما آسیب می‌رسانند، این واضح است و ما این را درک می‌کنیم، می‌بینیم و می‌دانیم.»

پوتین همچنین گفت که رشد اقتصادی روسیه همچنان متوسط ​​اما مثبت است. به گفته وی، تولید ناخالص داخلی در کل حدود ۱ درصد افزایش یافته است، با رشد ۰.۶ درصد در نیمه اول سال و ۱.۳ درصد در سه ماهه دوم.

او سرعت رشد اقتصادی را به عوامل متعددی از جمله فشار خارجی و حملات اوکراین به تأسیسات صنعتی و زیرساختی نسبت داد.

پوتین خواستار تقویت حاکمیت روسیه و بهبود کارایی در دفاع و امنیت و همچنین در حوزه اجتماعی-اقتصادی شد.

شرکت تجارت الکترونیک روسی Wildberrys از آسیب دیدن چندین تأسیسات لجستیکی خود در منطقه مسکو پس از حملات پهپادی اوکراین در هفته‌های اخیر خبر داده است. این شرکت اعلام کرد که پس از تخلیه کارمندان از سایت‌های آسیب‌دیده، توانسته است تحویل‌ها و محموله‌ها را به سایر تأسیسات هدایت کند.

منبع: آناتولی