مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با تأکید بر وظیفه فرزندان در قبال والدین سالمند، شرایط شرعی سپردن آنان به خانه سالمندان را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از پرسشهای مطرح در حوزه احکام و وظایف فرزندان نسبت به والدین، این است که آیا سپردن پدر و مادر سالمند به خانه سالمندان گناه محسوب میشود یا خیر؛ بهویژه در شرایطی که فرزند بهتنهایی توان مراقبت از والدین را ندارد و سایر اعضای خانواده نیز در این زمینه همکاری نمیکنند. در پاسخ به این سؤال، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، وظیفه فرزندان نسبت به والدین و شرایطی را که سپردن آنان به خانه سالمندان میتواند قابل قبول باشد، تبیین کرده است.
سؤال: اگر پدر یا مادر سالمند باشند و به مراقبت زیادی نیاز داشته باشند، اما فرزند بهتنهایی از عهده مراقبت آنان برنیاید و برادر و خواهرها نیز کمک نکنند، آیا سپردن آنان به خانه سالمندان گناه است؟
جواب: در قرآن و دستور دین، خوبی و رسیدگی به والدین وظیفه هر فرد است. هر کسی که پدر و مادرش زنده هستند، باید به وظیفه خود در قبال آنان عمل کند و این مسئولیت، جدا از وظیفه برادر و خواهرها، بر عهده هر فرد است.در این شرایط، فرد ابتدا باید با برادر و خواهرهای خود صحبت کند و وضعیت خود را برای آنان توضیح دهد تا مسئولیت مراقبت از والدین میان اعضای خانواده تقسیم شود. اگر برادر و خواهرها در این زمینه همکاری نکردند، فرد باید شرایط و توانایی خود را در نظر بگیرد؛ چراکه بر اساس آموزههای قرآن، تکلیف انسان به اندازه توان و در صورت داشتن امکان انجام آن است و اگر شرایط انجام کاری وجود نداشته باشد، بیش از توان فرد وظیفهای بر عهده او نیست.
بر این اساس، فرد باید مجموع شرایط خود، خانواده و والدینش را در نظر بگیرد. اگر واقعاً توان مراقبت از والدین را ندارد، والدین از میزان یا نحوه مراقبت در منزل آسیب میبینند، در خانه سالمندان رسیدگی بهتری از آنان صورت میگیرد، فرد میتواند بهطور مرتب به آنان سر بزند و خود والدین نیز تا حدودی رضایت دارند و مهمتر از همه، فرد نیز بعداً از تصمیم خود پشیمان نمیشود، میتواند والدین خود را به خانه سالمندان بسپارد.
اما نکته مهم این است که بر اساس فرمایش معصوم(ع)، رسیدگی به والدین از جهاد در کنار حضرت رسول (ص) نیز بالاتر دانسته شده است. از این رو، چهبسا مراقبت و نگهداری از والدین از بسیاری عبادتها، مستحبات و تزکیههای طولانی اثر بیشتری داشته باشد و انسان را سریعتر به سوی عاقبتبهخیری سوق دهد.
بر این اساس، با توجه به جایگاه رسیدگی به والدین، شایسته است انسان برای کسی که عمر و جوانی خود را برای او صرف کرده است، زحمت بکشد و با مراقبت و رسیدگی به والدین، توجه و رضایت خداوند را از مسیر آرامش و رضایت آنان به دست آورد.
منبع: فارس