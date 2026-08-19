مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با تأکید بر وظیفه فرزندان در قبال والدین سالمند، شرایط شرعی سپردن آنان به خانه سالمندان را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از پرسش‌های مطرح در حوزه احکام و وظایف فرزندان نسبت به والدین، این است که آیا سپردن پدر و مادر سالمند به خانه سالمندان گناه محسوب می‌شود یا خیر؛ به‌ویژه در شرایطی که فرزند به‌تنهایی توان مراقبت از والدین را ندارد و سایر اعضای خانواده نیز در این زمینه همکاری نمی‌کنند. در پاسخ به این سؤال، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، وظیفه فرزندان نسبت به والدین و شرایطی را که سپردن آنان به خانه سالمندان می‌تواند قابل قبول باشد، تبیین کرده است.

سؤال: اگر پدر یا مادر سالمند باشند و به مراقبت زیادی نیاز داشته باشند، اما فرزند به‌تنهایی از عهده مراقبت آنان برنیاید و برادر و خواهرها نیز کمک نکنند، آیا سپردن آنان به خانه سالمندان گناه است؟