کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان از آبیاری و محلول پاشی درختان میوه در ساعات گرم روز اجتناب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان از آبیاری و محلول پاشی درختان میوه در ساعات گرم روز اجتناب کنند‌.

به گفته وی، گلخانه داران نسبت به بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر باد شدید اقدام کنند‌.

رفیعی با تاکید بر استفاده از مه پاش و پنبه برای خنک کردن دام و کاهش دمای محیط دامداری بیان کرد: پرورش دهندگان تمهیدات لازم بدلیل خیزش گرد و خاک جهت جلوگیری از تلفات آبزیان را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی ادامه داد: دامداران تامین سایه بان، آب خنک و استفاده از مه پاش برای واحدهای پرورش دام و طیور و پشم چینی دام ها در دستور کار قرار دهند. همچنین دامداران از  چرای دام در بستر رودخانه های فصلی بدلیل طغیان ناگهانی  اجتناب کنند.

وی با تاکید بر تسریع در برداشت رطب خرما و دیگر محصولات زراعی و باغی گفت: با توجه به افزایش دما، باغداران از آبیاری نخیلات بدلیل رطوبت بالای هوا و احتمال ترشیدگی خرما اجتناب کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، روز پنج شنبه در استان های ساحلی دریای خزر، شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی نیز رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

روز جمعه در خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی، گلستان و ارتفاعات مازندران، همچنین شنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

 

 

 

 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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