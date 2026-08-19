باشگاه خبرنگاران جوان - نیلوفر مردانی، مربی تیم ملی اسکیت سرعت بانوان، با تشریح آخرین وضعیت اردوی تیم ملی اظهار کرد: خوشبختانه شرایط ورزشکاران خوب است به نحوی که تمرینات با نظم، جدیت و انگیزه دنبال میشود.
وی افزود: از نظر رکورد و تایم، فاصله خیلی زیادی با سطح مسابقات جهانی نداریم و ورزشکاران تایمهای قابل قبولی ثبت کردهاند. البته همچنان جای پیشرفت وجود دارد و تلاش میکنیم بازیکنان را به شرایط ایدهآل برسانیم.
مردانی با اشاره به اهداف تیم ملی گفت: هدف ما حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان است و برنامهریزی تمرینی تیم نیز بر همین اساس انجام میشود تا ورزشکاران در بهترین شرایط فنی و آمادگی جسمانی در این رقابتها حضور پیدا کنند.
مربی تیم ملی اسکیت سرعت بانوان درباره اعزام به مسابقات جهانی پاراگوئه نیز گفت: فدراسیون تمام تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط اعزام ورزشکاران انجام میدهد و موضوع اعزام بانوان نیز در حال پیگیری است. در حال حاضر نمیتوان با قطعیت درباره تعداد نفرات اعزامی صحبت کرد. فدراسیون پیگیر است، شرایط حضور ورزشکاران در این رقابتها فراهم شود.
وی در پایان تصریح کرد: رییس جدید فدراسیون نگاه ویژه و مثبتی به توسعه و تقویت ورزش بانوان دارد و این رویکرد را دنبال میکند که با حمایت و فراهم کردن فرصتهای بیشتر، بانوان ورزشکار بتوانند در میادین آسیایی و جهانی حضور پُر رنگتری داشته باشند.