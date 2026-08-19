باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسن بهرام‌زاده مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن خدمات کارکنان نیروی زمینی سپاه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی این شرکت با تأکید بر تداوم فعالیت‌های عمرانی این مجموعه در شرایط جنگی، گفت: ایران اسلامی با اتکا به جوانان متعهد و متخصص، نه با جنگ متوقف می‌شود و نه با تحریم.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن خدمات کارکنان نیروی زمینی سپاه، با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: با وجود جنگ تحمیلی ناجوانمردانه آمریکایی ـ صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران و مجاهدت رزمندگان سپاه اسلام در تنبیه دشمن متجاوز، فعالیت‌های عمرانی و خدمت‌رسانی این مجموعه متوقف نشد و با تمام ظرفیت ادامه یافت.

او افزود: در کنف الطاف الهی و با تدبیر فرمانده محترم نیروی زمینی سپاه و مدیر محترم مرکز خدمات کارکنان نزسا، در کنار سایر مسئولیت‌ها و زحمات سنگینی که در این شرایط حساس بر دوش این عزیزان قرار دارد، تلاش کردیم در راستای خدمت به جامعه اسلامی و به پاس جبران بخش کوچکی از زحمات مؤثر و ثمربخش رزمندگان نیروی زمینی سپاه، روند اجرای پروژه‌های عمرانی را با جدیت دنبال کنیم.

بهرام‌زاده ادامه داد: این مجموعه با هدف کمک به توسعه و پیشرفت همه‌جانبه و با وجود تمامی خطرات، دشواری‌ها و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، در ایام نوروز و دوران جنگ تحمیلی نیز از حداکثر ظرفیت اجرایی خود استفاده کرد و پروژه‌های شرکت تعاونی مسکن نیروی زمینی سپاه بدون تعطیلی به روند رو به رشد خود ادامه داد.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن خدمات کارکنان نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: رویکرد ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت جوانان متعهد، متخصص و توانمند کشور، مسیر خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌ها را با قدرت ادامه دهیم و ان‌شاءالله این روند در آینده با سرعت و توان بیشتری دنبال خواهد شد.

او همچنین با اشاره به نقش سپاه در کمک به مردم در شرایط بحرانی گفت: یکی از رسالت‌های مهم سپاه، همیاری مردم و کمک به کاهش خسارات عمومی و بهبود شرایط پس از جنگ است و مجموعه‌های وابسته نیز باید متناسب با ظرفیت خود در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

بهرام‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری ملی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با حضور هوشمندانه مردم بصیر در صحنه و تلاش رزمندگان اسلام در میدان، تحت منویات مقام معظم رهبری، ایران اسلامی بر دشمنان خبیث و جنایتکار پیروز خواهد شد.

او تأکید کرد: ایران مقتدر با وجود جوانان متعهد و متخصص، نه با جنگ متوقف می‌شود و نه با تحریم؛ بلکه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت و آبادانی را با قدرت ادامه خواهد داد.