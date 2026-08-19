موج گرمای شدید فرانسه در تیر امسال، با ثبت هزار و ۲۴۳ مرگ بیشتر از حد معمول همراه شد که بیشتر آن مربوط به افراد مسن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که تابستان امسال گرمای شدیدی بر سراسر اروپا حاکم بود، فرانسه اعلام کرد طی موج گرمایی که بین ۳ تا ۲۲ ژوئیه (۱۲ تا ۳۱ تیر) در این کشور رخ داد، هزار و ۲۴۳ مورد مرگ‌ومیر بیشتر از حد معمول ثبت شده است. 

به گفته وزارت بهداشت فرانسه، حدود سه‌چهارم این موارد مربوط به افراد ۷۵ ساله و بالاتر بوده است.

شایان ذکر است که این آمار شامل تمام موارد مرگ‌ومیر، صرف‌نظر از علت مرگ است و بر اساس گواهی‌های فوت صادرشده در این بازه زمانی برآورد شده است. 

سازمان هواشناسی فرانسه می‌گوید که ژوئیه امسال (تیر و مرداد) گرم‌ترین ماه ثبت‌شده در فرانسه و یکی از خشک‌ترین ماه‌ها بوده است. 

این موج گرما همچنین تا کنون ده‌ها آتش‌سوزی جنگلی را در این کشور ایجاد کرده است.

گرمای شدید با برهم زدن توانایی بدن برای تنظیم دمای خود، باعث کم‌آبی، گرمازدگی و در موارد شدید سبب سکته می‌شود و فشار زیادی بر قلب و کلیه‌ها وارد می‌کند. سالمندان، نوزادان و کسانی که در فضای باز کار می‌کنند بیشتر از بقیه در معرض خطر گرما هستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: مرگ و میر ، گرمای شدید ، فرانسه
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