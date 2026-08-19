باشگاه خبرنگاران جوان - ویلمر لئون، استاد علوم سیاسی در گفتوگو با پرستیوی گفت: من معتقدم که موازنه قدرت در منطقه برای همیشه تغییر کرده است و اکنون مقامات پنتاگون به این واقعیت پی میبرند؛ اینکه توانایی ایالات متحده برای اعمال قدرت در منطقه از طریق استفاده از نیروی دریاییاش به شدت محدود است. سون تزو به ما آموخت که شما پیش از آنکه وارد نبرد شوید، در آن پیروز میشوید و ایالات متحده از همان ابتدا هیچ برنامهای نداشت. به همین دلیل است که ایالات متحده تا حد زیادی خود را در چاهی میبیند که خودش برای خودش کنده است.
لئون ادامه داد: ایالات متحده تصور میکرد میتواند ایران را صرفاً با زور تحت فشار بگذارد و ایران را بترساند، تا تسلیم شود. فکر میکنم آمریکا واکنشهای خویشتندارانه ایران را حتی تا همین لحظه، به اشتباه نشانه ضعف تلقی کرده است. حالا با حمله ایران به پایگاهها در بحرین، مشخص شده که این اقدام کاملاً راهبردی بوده است؛ زیرا ایران میدانست برای آنکه ناو لینکلن بتواند مجدداً تدارکات دریافت کند، این ماموریت تامین و پشتیبانی باید از بحرین انجام شود.
این استاد علوم سیاسی افزود: حالا دیگر چنین امکانی وجود ندارد؛ بنابراین لینکلن مجبور شده است منطقه نبرد را ترک کند و به سختی خود را به یک بندر امن برساند. ایران اکنون به عنوان یک رقیب همتراز عمل میکند و ایالات متحده برای درگیری از این نوع آمادگی ندارد.