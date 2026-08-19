باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی روز چهارشنبه اهمیت تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی را رد کرد.

بیانیه کیم یو جونگ ساعاتی پس از آن منتشر شد که واشنگتن و سئول اعلام کردند رزمایش‌های سالانه خود را حدود یک هفته زودتر از موعد مقرر به دستور ترامپ به پایان خواهند رساند. ترامپ اشاره کرده است که با رهبر کره شمالی در تماس است.

کیم یو جونگ گفت: «در مورد کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک ایالات متحده و کره جنوبی که چند روز پیش به طور ناگهانی توسط رئیس جمهور ایالات متحده اعلام شد، ما آن را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم.»

او افزود که کشورش «به طور جدی» تلاش‌های نظامی‌سازی مجدد ژاپن را زیر نظر دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه