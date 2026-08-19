خانه موسیقی تهران به مناسبت چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید، از قطعه موسیقایی «بهار دلشکسته» با ترانه عبدالجبار کاکایی و آهنگسازی و صدای حسام‌الدین سراج رونمایی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، به مناسبت چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید، «خانه موسیقی تهران» با نگاهی به پیوند هنر و رسالت‌ اجتماعی، از قطعه موسیقایی با عنوان «بهارِ دلشکسته» رونمایی می‌کند. این قطعه بازتابی از پیوند عمیق هنر اصیل موسیقی با مفاهیم والای اعتقادی و سیاسی است که در فراق و سوگ رهبر شهید اجرا شده است.

قطعه‌ «بهار دلشکسته» بر اساس ترانه‌ای از عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانه‌سرا و آهنگسازی و صدای حسام‌الدین سراج ضبط شده و فضایی ملموس از سوگ و تأمل را خلق کرده است.

تنظیم و نظارت این قطعه را داوود ورزیده به عهده داشته است و از نظر ارکستراسیون در این قطعه از تلفیق سازهای ایرانی و جهانی استفاده شده است. در این قطعه «ارکستر زهی» شامل ویولن، ویولن آلتو و ویولنسل در کنار سازهای اصیل ایرانی از جمله نی، تار، عود، سنتور، پرکاشن و کر به هم‌افزایی رسیده‌اند تا شکوهِ موسیقی و عمق معنا را به تصویر بکشند.

این قطعه موسیقیایی در ویژه برنامه «خون دلی که لعل شد» رونمایی می‌شود که به مناسبت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید ایران حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای(قدس‌الله نفسه الزکیه) روز پنجشنبه (۲۹ مردادماه) در کوشک باغ هنر برگزار می‌شود.

برچسب ها: موسیقی ، رهبر شهید انقلاب
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