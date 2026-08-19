شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی در استخدام کارنامه سبزهای آموزش و پرورش ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه و اضطراب برای شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، نتایج سرنوشت ساز اعلام شد. اما در میان انبوه کارنامه‌ها، برخی با عنوان قبول نهایی شناخته شدند. اما در این میان، گروهی از داوطلبان وضعیتشان در هاله‌ای از ابهام است؛ آنها مردود نشده‌اند، اما در اولویت‌های انتخابی خود نیز پذیرفته نشده‌اند؛ که به کارنامه سبز‌ها شناخته شده‌اند. هم اکنون بیش از یکسال است که از اعلام نتایج آنها می‌گذرد، اما هنوز وضعیت استخدامی آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به اینکه در آستانه سال تحصیلی جدید قرار داریم، بلاتکلیفی در وضعیت استخدام، نگرانی آنها را دو چندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام لطفا صدای کارنامه سبز‌های آزمون آموزش وپرورش سال ۱۴۰۴ باشید. باتوجه به عدم برگزاری آزمون استخدامی آموزش وپرورش در سال جاری بحق‌ترین گزینه برای پرکردن ظرفیت خالی مهر سال ۱۴۰۵ استفاده از کارنامه سبز‌های سال گذشته است که ۷۰ درصد نمره علمی را کسب کردند.

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برچسب ها: کارنامه سبزها ، آموزش و پرورش ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱۵
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
الهه
۰۷:۴۰ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
درسال ۱۴۰۴ تمامی ارگانها تکمیل ظرفیت داشتنداما آموزش وپرورش علی رغم داشتن مجوزوبودجه ازانجام آن امتناع کرده است واین مخالف عدالت استخدامی وتضییع حق داوطلبان است وباتوجه به کمبودنیرووعدم برگزاری آزمون، استخدام داوطلبان کارنامه سبز۱۴۰۴عادلانه ترین گزینه ی استخدامی است
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
زارعی
۰۷:۳۴ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
به حق ترین گزینه استخدام کارنامه سبزهای دو برابر ظرفیت ۴۰۴ که تمامی مراحل گزینش و ..رو گذرانده اند . و حتی تکمیل ظرفیت هم برگزار نشده است
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۲۰ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
سلام خواهشا تکمیل رو برای دوطلبین یال ۴۰۴ برگزار کنید
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
نگین
۰۲:۴۷ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
واقعا بعد از این همه انتظار وسختی وبا توجه به کمبود نیرو در سال جدید وپر نشدن ظرفیت استخدام در سال گذشته یعنی نبود تکمیل ظرفیت وبا توجه به کسب ۷۰ درصد نمره علمی در دروس مختلف آیا باز هم درنگ برای استخدام ما جایز هست؟
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناهید
۰۲:۱۳ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
در حق کارنامه سبز های ۱۴۰۴ واقعا ظلم شد، هر سال تکمیل ظرفیت گذاشتن امسال نه. نیاز به نیرو دارید ما رو استخدام کنید.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
فاطمه
۰۱:۲۵ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
صدای ما به آسمون هفتم رسید ولی به گوش وزیر و معاوناش نرسید
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۵ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
سلام توروخداالان که آزمون برگزارنشده وکمبودنیروهست ازکارنامه سبزهای۱۴۰۴پذیرش کنیدبخداماتوی دوران جنگ۱۲روزه درس خوندیم وشرایط سختی روداشتیم وتازه منابع چندین برابرشده بودواقعامادربدترین حالت ممکن کارنامه سبزشدیم
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
Kian
۰۱:۲۰ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
کمترین کاری که تو این اوضاع کمبود نیرو میتونن انجام بدن جذب کارنامه سبز آزمون آموزش و پرورش 1404 هست
استخدام حق ماست
با وجود اخذ مجوز ودریافت بودجه 7هزار نیرو در تکمیل ظرفیت بودجه ما در افق محو شده و کسی پاسخ نیست
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
فرشته
۰۱:۰۸ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
سلام ما کارنامه سبزهای۴۰۴ هستیم ک یکساله منتظر تکمیل ظرفیت هستیم
هر سال تکمیل ظرفیت برگزار میشد ولی امسال عدالت برای ما نادیده گرفتن
۰
۶
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ناشناس
۰۱:۰۱ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
باسلام، لطفا صدای برحق ما کارنامه سبزهای ۱۴۰۴ باشید که با کسب نمره علمی و عملی از استخدام جا ماندیم.
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
مریم
۰۰:۵۴ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
دقیقا ما حقمون رو میخوایم
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
نیلوفر
۰۰:۳۳ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
این گروه لایق ترین افراد برای استخدام هستند چون همه مراحل استخدامی را پشت سر گذاشتند.امید است وزیر اموزش پرورش و عوامل استخدامی توجه ویژه ای به این گروه داشته باشند
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
باسلام ما جمعی از بچه های کارنامه سبز ۱۴۰۴هست که با بالاترین نمرات کتبی و مصاحبه که تمام مراحل رو با موفقیت گذرانده آیم ولی با اختلاف چند نمره جامانده ایم لطفا درخواست ما در مجلس زا مطرح کنید با توجه به نبود آزمون ما را جذب کنند چون امسال تکمیل ظرفیت هم نگذاشتند لطفا برای تکمیل ما کاری انجام دهیدما مردود نشده این ولی در اولویت های انتخابی خود پذیرفته نشده این
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۹ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
سلام لطفاً صدای کارنامه سبزهای1404باشید
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
معصومه نوری
۰۰:۰۶ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
لطفا پیگیر جذب کارنامه سبز های 1404 باشید چرا بازنشسته ها رو مجبور به تدریس میکنید ولی از نیروی جوان استفاده نمیکنید.
۰
۵
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