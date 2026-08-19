شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی در استخدام کارنامه سبزهای آموزش و پرورش ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ماهها تلاش بیوقفه و اضطراب برای شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، نتایج سرنوشت ساز اعلام شد. اما در میان انبوه کارنامهها، برخی با عنوان قبول نهایی شناخته شدند. اما در این میان، گروهی از داوطلبان وضعیتشان در هالهای از ابهام است؛ آنها مردود نشدهاند، اما در اولویتهای انتخابی خود نیز پذیرفته نشدهاند؛ که به کارنامه سبزها شناخته شدهاند. هم اکنون بیش از یکسال است که از اعلام نتایج آنها میگذرد، اما هنوز وضعیت استخدامی آنها در هالهای از ابهام قرار دارد. با توجه به اینکه در آستانه سال تحصیلی جدید قرار داریم، بلاتکلیفی در وضعیت استخدام، نگرانی آنها را دو چندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام لطفا صدای کارنامه سبزهای آزمون آموزش وپرورش سال ۱۴۰۴ باشید. باتوجه به عدم برگزاری آزمون استخدامی آموزش وپرورش در سال جاری بحقترین گزینه برای پرکردن ظرفیت خالی مهر سال ۱۴۰۵ استفاده از کارنامه سبزهای سال گذشته است که ۷۰ درصد نمره علمی را کسب کردند.
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