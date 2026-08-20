مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با تسریع در روند پرداخت مطالبات حداقل میزان خرید تضمینی گندم به ۱۰ میلیون تن خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، کشاورزانی که از ابتدای فصل برداشت تا ۱۵ اردیبهشت گندم تولیدی خود را تحویل دادند، ۹۵ درصد مطالبات دریافت کردند، کشاورزان در بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ۸۰ درصد مطالبات و کشاورزان در بازه ۲۱ خرداد تا ۸ تیرماه ۶۵ درصد و سایر کشاورزان ۳۷ درصد مطالبات خود را دریافت کردند.

ایمانی ادامه داد: با توجه به وعده های مسئولان انتظار می رود باقی مانده مطالبات هرچه سریع تر پرداخت شود.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اعلام خرید گندم با نرخ ۵۳ هزار تومان به صنف و صنعت بیان کرد: بارها اعلام کرده ایم که با تسریع در روند پرداخت مطالبات حداقل میزان خرید تضمینی گندم ۱۰ میلیون تن خواهد بود. همچنین در شرایط کنونی صنف و صنعتی ها با نرخ ۵۰ هزار تومان در حال خرید گندم از کشاورزان هستند.

به گفته وی، با توجه به افزایش قیمت بذر، کود و هزینه های کاشت، داشت و برداشت نگرانیم که کشاورزان نتوانند نهاده مورد نیازشان را خریداری کنند، چنانچه سرمایه در گردش مورد نیاز کشاورز تامین نشود، امکان خرید کود و سایر نهاده ها وجود ندارد.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت کشت گندم در سال زراعی جدید و راهکارهای پایداری تولید بیان کرد: گرچه عوامل جوی در پایداری تولید اثر گذار است، اما اگر با منابع آبی در دسترس بتوانیم نیازهای واقعی تولید را تامین کنیم و کود و سم و سایر نهاده ها به میزان مکفی در اختیار قرار بگیرد، بهره وری و عملکرد تولید در هکتار افزایش می یابد. بارها اعلام کردیم که با تامین نهاده های مورد نیاز از ۲ میلیون هکتار زراعت آبی می توان ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن گندم تولید کرد.

وی با تاکید بر نقش آموزش کشاورزان در بهره وری تولید توسط بخش خصوصی گفت: آموزش کشاورزان در خصوص استفاده بهینه از منابع در افزایش بهره وری تولید تاثیر بسزایی دارد.