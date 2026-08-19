باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس حمله رژیم صهیونیستی به یک مقر پلیس در شهر غزه را که چندین نفر در پی آن به شهادت رسیده‌اند، محکوم و آن را «جنایت جنگی جدید» توصیف کرد.

این گروه در بیانیه‌ای ادعای صهیونیست‌ها مبنی بر اینکه حمله مذکور «فرماندهان مقاومت» را هدف قرار داده، رد کرد و آن را ادعایی «بی‌اساس و دروغین» خواند که برای توجیه تجاوز و سرپوش گذاشتن بر هدف قرار دادن عمدی نیرو‌های پلیس و غیرنظامیان مطرح شده است.

حماس می‌گوید که رژیم صهیونیستی «عمداً تلاش‌ها برای دستیابی به توافق را تضعیف می‌کند و به شکلی خطرناک در جهت ازسرگیری جنگ علیه مردم غزه گام برمی‌دارد».

این جنبش از میانجیگران توافق آتش‌بس خواست در برابر این حملات «موضعی روشن و قاطع» اتخاذ کنند، رژیم صهیونیستی را به پایبندی به توافق وادارند و آن را «مسئول پیامد‌های این جنایت‌های سازمان‌یافته» بدانند.

منابع فلسطینی ساعاتی پیش از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک مقر پلیس در مرکز شهر غزه خبر دادند. گفته شده طی این حمله ۹ نفر از جمله یک زن به شهادت رسیده و ۱۵ نفر زخمی شده‌اند.

شاهدان عینی می‌گویند که این حمله هوایی باعث انفجار بزرگی شد و ترکش‌هایی در اطراف مقر پراکنده شد؛ این در حالی است که اطراف مقر پلیس تعداد زیادی از چادر‌های آوارگان قرار داشت.

منبع: الجزیره