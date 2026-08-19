دبیر شورایعالی مناطق آزاد بر توسعه نقش لجستیکی و صنعتی منطقه آزاد سرخس تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در نشست شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس با حضور حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گزارش عملکرد چهارماهه این منطقه و اقدامات انجام‌شده پس از ارتقای منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارائه و مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای منطقه بررسی شد.

 در این نشست، تحدید محدوده، استقرار گمرک، راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط و آموزش فرآیندهای اجرایی از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در چهار ماه گذشته عنوان شد.

جبران صدمات ناشی از جنگ، عزم جهادی می‌طلبد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این نشست با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف برای جبران صدمات ناشی از جنگ‌های تحمیلی اخیر، گفت: جبران صدمات ناشی از جنگ‌های تحمیلی اخیر در کشور، عزم جهادی می‌طلبد.

حسین فروزان، با اشاره به گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه سازمان منطقه آزاد سرخس افزود: همکاران ما در این منطقه با تکیه بر موقعیت مرزی، شبکه ریلی، زیرساخت‌های گمرکی و ظرفیت‌های لجستیکی، در حال تعریف نقشی فراتر از یک گذرگاه مرزی هستند و تلاش می‌کنند سرخس به یکی از کانون‌های اصلی تجارت و ترانزیت ایران با آسیای مرکزی و در نهایت به هاب لجستیکی و صنعتی شرق کشور تبدیل شود.

فروزان همچنین از همراهی و حمایت دستگاه‌های مختلف در مسیر توسعه سرخس قدردانی کرد و گفت: قدردان درایت و پیگیری‌های نماینده محترم مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی، رویکرد حمایتی آستان قدس رضوی و همراهی پررنگ استاندار خراسان رضوی در تسریع امور مرتبط با سرخس هستیم.

وی، راه‌اندازی فرودگاه سرخس را یکی از الزامات تکمیل زنجیره حمل‌ونقل و تقویت کریدور شرق کشور دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تأکید کرد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به برخی موانع و مسائل گمرکی، تصریح کرد: حل موضوعات و موانع گمرکی با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنبال خواهد شد.

الگوی جدید واگذاری زمین در مناطق آزاد

فروزان با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند اراضی در مناطق آزاد گفت: زمین در مناطق آزاد، سرمایه و امانت آیندگان است و فروش بدون هدف و فاقد منطق اقتصادی باید متوقف شود.

وی افزود: واگذاری مدت‌دار زمین باید مشروط به استقرار صنایع زودبازده و تحقق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند باشد و این مدل که در منطقه آزاد سرخس در حال اجراست، باید در سایر مناطق آزاد نیز مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین درباره موضوع کالای همراه مسافر در مناطق آزاد جدید گفت: در مناطق آزاد جدید، واردات کالای همراه مسافر نداریم؛ با این حال، طرح ایجاد بازار فروش و تبادل کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد در حال پیگیری است.

سرخس؛ ظرفیت مهم برای توسعه تولید، اشتغال و تجارت با آسیای مرکزی

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آزاد سرخس، همجواری با مرز و قرار گرفتن این منطقه در مسیر کریدور شرق، بر نقش منطقه آزاد سرخس در افزایش تولید و ایجاد اشتغال تأکید کرد.

احسان قاضی‌زاده هاشمی همچنین تکمیل و تسریع زنجیره حمل‌ونقل کالا از کشورهای همسایه را یکی از برنامه‌های جدی استان خراسان رضوی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد سرخس برای تقویت تجارت و ترانزیت منطقه‌ای تأکید کرد.

در این نشست، بر استمرار همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان منطقه آزاد سرخس و دستگاه‌های اجرایی استان برای رفع موانع، تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و فراهم‌کردن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی، لجستیکی و ترانزیتی تأکید شد.

برچسب ها: مناطق آزاد ، تجارت
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