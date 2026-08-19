باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال،تیم فوتبال پرسپولیس امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال استقلال خوزستان رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، ابوالفضل جلالی، مهدی زارع، حسین کنعانی، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمد عمری، مهدی محبی، ایگور سرگیف و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال استقلال خوزستان

محمدجواد کیا، آرام عباسی، عارف رستمی، حمید بوحمدان، سید مهدی موسوی، علیرضا کرمی، امیرمحمد سیمان‌پور، محمد اهل شاخه، مرتضی فاضلی، محمدمهدی احمدی، محمدحسین زواری

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۶: محمد خدابنده‌لو گل اول پرسپولیس را با پاس دیدنی علیپور به ثمر رساند.

دقیقه ۱۴: ارسال ضربه کرنر ابوالفضل جلالی را مدافع استقلال خوزستان دفع کرد.

دقیقه ۱۵: ارسال ضربه ایستگاهی جلالی را مدافع استقلال خوزستان دفع کرد.

دقیقه ۲۶: ابوالفضل جلالی دچار مصدومیت شد و علیرضا همایون فر به جای جلالی وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۲۸: شوت بوحمدان را نیازمند به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۰: داور مسابقه وقت استراحت برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۳۹: ارسال ضربه کرنر خدابنده‌لو با ضربه سر علیپور با اختلاف کم به بالای دروازه استقلال خوزستان رفت.

دقیقه ۴۴: ضربه عمری را گلر استقلال خوزستان به کرنر فرستاد.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۴ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۲: علیرضا همایی‌فر پاس دیدنی سرگیف را نتوانست وارد دروازه کند و توپش به بالای دروازه استقلال خوزستان رفت.

نیمه اول بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.