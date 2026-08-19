باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال پرسپولیس امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال استقلال خوزستان رفت و با نتیجه ۴ بر ۱، آبی‌های خوزستان را شکست داد.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، ابوالفضل جلالی، مهدی زارع، حسین کنعانی، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمد عمری، مهدی محبی، ایگور سرگیف و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال استقلال خوزستان

محمدجواد کیا، آرام عباسی، عارف رستمی، حمید بوحمدان، سید مهدی موسوی، علیرضا کرمی، امیرمحمد سیمان‌پور، محمد اهل شاخه، مرتضی فاضلی، محمدمهدی احمدی، محمدحسین زواری

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۶: محمد خدابنده‌لو گل اول پرسپولیس را با پاس دیدنی علیپور به ثمر رساند.

دقیقه ۱۴: ارسال ضربه کرنر ابوالفضل جلالی را مدافع استقلال خوزستان دفع کرد.

دقیقه ۱۵: ارسال ضربه ایستگاهی جلالی را مدافع استقلال خوزستان دفع کرد.

دقیقه ۲۶: ابوالفضل جلالی دچار مصدومیت شد و علیرضا همایون فر به جای جلالی وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۲۸: شوت بوحمدان را نیازمند به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۰: داور مسابقه وقت استراحت برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۳۹: ارسال ضربه کرنر خدابنده‌لو با ضربه سر علیپور با اختلاف کم به بالای دروازه استقلال خوزستان رفت.

دقیقه ۴۴: ضربه عمری را گلر استقلال خوزستان به کرنر فرستاد.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۴ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۲: علیرضا همایی‌فر پاس دیدنی سرگیف را نتوانست وارد دروازه کند و توپش به بالای دروازه استقلال خوزستان رفت.

نیمه اول بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۸: ایگور سرگیف با پاس دیدنی علیپور گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

دقیقه ۵۳: ارسال علیپور به دست بازیکن استقلال خوزستان برخورد کرد، اما داور اعتقادی به خطای هند نداشت.

دقیقه ۵۵: موقعیت تک به تک رستمی را نیازمند مهار کرد و کمک داور هم اعلام آفساید کرد.

دقیقه ۶۴: ارسال ضربه کرنر بازیکن استقلال خوزستان از محوطه جریمه دور شد و راهی اوت شد.

دقیقه ۶۵: ضربه سر بازیکن استقلال خوزستان به تیر دروازه پرسپولیس خورد و با دست نیازمند وارد دروازه شد و بعد از بازبینی صحنه در VAR این گل مورد تایید قرار گرفت.

دقیقه ۷۵: داور مسابقه وقت استراحت برای ۲ تیم در نظر گرفت.

دقیقه ۷۶: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن استقلال اهواز را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۸: پاس اورونوف را پورعلی با اختلاف به بالای دروازه استقلال خوزستان زد.

دقیقه ۸۰: ضربه سر بازیکن استقلال خوزستان را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۸۱: بازیکن استقلال خوزستان در محوطه جریمه پرسپولیس تعادل خود را از دست داد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۸۵: عیدی در محوطه جریمه استقلال خوزستان تعادل خود را از دست داد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۸۷: شوت بوحمدان با اختلاف زیاد به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۸ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۱: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن استقلال خوزستان را شهرآبادی از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۹۰+۳: شهرآبادی با پاس دیدنی بیفوما گل چهارم پرسپولیس را به ثمر رساند.

دقیقه ۹۰+۸: ضربه رستمی از زاویه بسته را نیازمند برگشت داد و مانع گلزنی حریف شد.

در نهایت این بازی با نتیجه ۴ بر یک به نفع پرسپولیس به پایان رسید و سرخپوشان به صدر جدول صعود کردند.