سرپرست معاونت فنی و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم از استقرار نیروهای امدادی ویژه مراسم اربعین رهبر شهید در محدوده حرم حضرت معصومه(سلام الله علیها) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -روح‌الله حمیدی‌نیا سرپرست معاونت فنی و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم اعلام کرد؛ برای مراسم اربعین رهبر و قائد شهید که امروز بعد از نماز مغرب در حرم حضرت معصومه(سلام الله علیها) برگزار می‌شود، تعداد یک دستگاه آمبولانس در مقابل درب و یک دستگاه آمبولانس دیگر در مقابل سه راه خورشید مستقر می‌شود. 

همچنین به منظور پوشش امدادرسانی سریع به عموم مردم و شرکت‌کنندگان مراسم در نقاط پر ازدحام، یک دستگاه موتورلانس بصورت گردشی در خیابان آستانه حضور دارد.

معاون فنی و عملیات اورژانس قم در ادامه درباره پوشش امدادی کنکور ۱۴۰۵ گفت: با توجه به برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۵ در ایام ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه، یک دستگاه آمبولانس در صبح و عصر پنج‌شنبه ۲۹ مرداد و یک دستگاه آمبولانس برای صبح جمعه ۳۰ مرداد در دانشگاه‌ قم مستقر می‌باشد.

 وی در ادامه گفت: برای سایر مراکز برگزاری آزمون سراسری از جمله دانشگاه‌های مفید، آزاد، شهاب دانش و پیام نور نیز، برای هرکدام یک دستگاه موتورلانس برای صبح پنج‌شنبه ۲۹ مرداد و صبح جمعه ۳۰ مرداد در نظر گرفته شده و آماده خدمت‌رسانی می‌باشد.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: اخبار سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی قم
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