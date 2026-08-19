باشگاه خبرنگاران جوان -روحالله حمیدینیا سرپرست معاونت فنی و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم اعلام کرد؛ برای مراسم اربعین رهبر و قائد شهید که امروز بعد از نماز مغرب در حرم حضرت معصومه(سلام الله علیها) برگزار میشود، تعداد یک دستگاه آمبولانس در مقابل درب و یک دستگاه آمبولانس دیگر در مقابل سه راه خورشید مستقر میشود.
همچنین به منظور پوشش امدادرسانی سریع به عموم مردم و شرکتکنندگان مراسم در نقاط پر ازدحام، یک دستگاه موتورلانس بصورت گردشی در خیابان آستانه حضور دارد.
معاون فنی و عملیات اورژانس قم در ادامه درباره پوشش امدادی کنکور ۱۴۰۵ گفت: با توجه به برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۵ در ایام ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه، یک دستگاه آمبولانس در صبح و عصر پنجشنبه ۲۹ مرداد و یک دستگاه آمبولانس برای صبح جمعه ۳۰ مرداد در دانشگاه قم مستقر میباشد.
وی در ادامه گفت: برای سایر مراکز برگزاری آزمون سراسری از جمله دانشگاههای مفید، آزاد، شهاب دانش و پیام نور نیز، برای هرکدام یک دستگاه موتورلانس برای صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد و صبح جمعه ۳۰ مرداد در نظر گرفته شده و آماده خدمترسانی میباشد.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم