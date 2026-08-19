باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف امروز چهارشنبه (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) در جریان نخستین روز سفر خود به عراق در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق گفت: وظیفه خود میدانم از طرف رئیس جمهور کشورمان و مردم ایران و به ویژه بیت معظم و شخص رهبر انقلاب برای حضورتان در ایران جهت شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تقدیر و تشکر کنم. همچنین از جمعیت ۱۰ میلیونی که در تشییع رهبر شهید انقلاب در مراسم عراق حضور یافتند، کمال قدرانی را دارم.
وی با بیان اینکه دو کشور در روزهای سخت به کمک هم میآیند، یادآور شد: این در حالی است که شخصی مانند صدام با فتنه و حیله آمریکا جنایاتی را در هر دو کشور صورت داد، اما این ملت و کشور ایران و عراق بودند که در دوره پس از صدام در روزهای سخت کنار هم ایستادند.
قالیباف با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهیدمان که طی چهار دهه گذشته، با اقدامات خود توانستند افق تازهای از سطح روابط بین کشورهای اسلامی ایجاد کنند، اظهار داشت: نگاه دقیق و عمیق رهبر شهید انقلاب باعث شد این کشورها به هم نزدیک شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی سوم بیان داشت: ایران و عراق و ملت بزرگ آنها دریافتهاند که بزرگترین مشکل و عامل اصلی تمامی اشکالات منطقه، آمریکاست و خوی استکباری این کشور و روحیه جنایتکارانه و پلید رژیم صهیونیستی، جنگهای اخیر را در منطقه رقم زده که بیشترین خسارت نیز در این جنگها به دو کشور ایران و عراق وارد آمده است.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه در جریان جنگ اخیر مشکلاتی در خلیج فارس به وجود آمد و صادرات نفت با موانعی مواجه شد که مقصر اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و موانع بازار انرژی، آمریکا و جنگ طلبی این کشور است عنوان کرد: تجربه گذشته نشان میدهد کشورهای اسلامی بیش از هر زمان دیگر، نیازمند هم هستند و آمریکا حامی آنها نیست.
وی همچنین با یادآوری اینکه آمریکا به کشورهای خلیج فارس و منطقه نزدیک شده تا منابع آنها را چپاول و غارت کند، گفت: کشورهای منطقه میدانند و جنگ رمضان نیز به آنها ثابت کرد که آمریکاییها نهتنها حافظ و برقرارکننده امنیت آنها نیستند بلکه برهمزننده آرامش کشورها هستند.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه کشورهای اسلامی و حاشیه خلیج فارس میتوانند با وحدت با یکدیگر پیش رفته و بدون دخالت خارجی، ثبات و آرامش ایجاد کنند، گفت: نقش دو کشور ایران و عراق در این مسیر بسیار مؤثر است. آمریکاییها در جنگ تحمیلی سوم، در ابعاد نظامی و سیاسی شکست خوردند، به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند و در حال حاضر در دوره استیصال به سر میبرند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود از فرصتهای اقتصادی میان دو کشور نام برد و خاطرنشان کرد: راهآهن شلمچه، لایروبی اروندرود و توسعه بازارچههای مرزی بیش از پیش میتواند به ارتقای سطح تعاملات اقتصادی دو کشور کمک کند.
در ادامه نزار آمیدی رییس جمهور عراق نیز در این دیدار ضمن خوشآمدگویی به رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی کشورمان با اشاره به جنگ ظالمانه و تحمیلی اخیر که ایران و کل منطقه را متاثر کرد، گفت: این جنگ، غیرانسانی و برخلاف قواعد بین المللی بوده و پیامدهای آن برای منطقه و کشور عراق بسیار زیاد بود.
وی ایران و عراق را یک ملت دانست که در دو سرزمین زندگی میکنند و افزود: عراق از ویژگیهای استراتژیک، منابع طبیعی و انسانی و غنای بالای تاریخی برخوردار است ضمن اینکه تکیه و ایستادگی عراق بر مقاومت خواهد بود.
رئیس جمهور عراق در ادامه با تأکید بر اینکه موقعیت نه جنگ و نه صلح میان ایران و آمریکا باید به پایان برسد و ما هم خواستار پایان جنگ هستیم یادآور شد: امنیت یکپارچه منطقه با امنیت کشورهای منطقه حاصل خواهد شد و عراق به عنوان حامی برقراری ثبات در منطقه، از جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد.
براساس این گزارش، محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی میکنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی که امروز عازم عراق شد، در فرودگاه بغداد به همراه هیأت پارلمانی در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس حاضر شد به مقام شامخص این دو ابرمرد تاریخ ایران و عراق ادای احترام کردند.
همچنین قالیباف پیش از این دیدار با «هیبت الحلبوسی» رئیس و تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق دیدار و گفتوگو کرد.
سارا فلاحی (نماینده ایلام)، شهین جهانگیری (نماینده ارومیه)، محمدتقی نقدعلی (نماینده خمینی شهر)، مهدی فلاح (نماینده رشت)، ابوالفضل عمویی (دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل)، محمدسعید احدیان (دستیار سیاسی و رسانهای رئیس مجلس) و وحید جلال زاده (معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه) از جمله همراهان رئیس مجلس شورای اسلامی در عراق هستند.