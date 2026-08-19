باشگاه خبرنگاران جوان - شیرین علیزاده، معاون توسعه سرمایه اجتماعی و ساماندهی سواحل سازمان امور اجتماعی وزارت کشور امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) برای بررسی زیرساخت‌های ایمنی و پایش عملکرد ناجیان غریق و ارتقاء خدمات‌رسانی به گردشگران و مدیریت ایمن سواحل در فصل اوج سفر‌ها از پهنه ساحلی منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.

او در جریان این بازدید میدانی، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان‌دستگاهی برای مدیریت این پهنه وسیع تأکید کرد و گفت: می‌بایست علاوه بر تأمین امنیت جانی شناگران، حقوق جوامع محلی و نظم اجتماعی منطقه نیز به بهترین شکل صیانت شود.

معاون وزارت کشور ضمن تقدیر از انضباط کاری ناجیان غریق و کیفیت خدمات عمومی در سواحل منطقه آزاد انزلی افزود: ظرفیت روستا‌های ساحلی محدوده، فرصتی بی‌نظیر برای پیوند توسعه اجتماعی با صنعت گردشگری است.

در این بازدید که علی فتح‌اللهی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان و جمعی از مسئولان هلال احمر و هیئت نجات غریق نیز حضور داشتند، پونه نیکوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان گزارش‌های تخصصی ارائه داد. بررسی چالش‌های اجرایی در ساماندهی سواحل، بخش دیگری از این برنامه بود که با هدف تبدیل نوار ساحلی منطقه آزاد انزلی به الگوی موفق مدیریت اجتماعی و ایمنی در سطح ملی انجام شد.

منطقه آزاد انزلی با برخورداری از ۳۰ کیلومتر نوار ساحلی استراتژیک و تمرکز ۱۵ روستای ساحلی در این محدوده، قطب اصلی گردشگری دریایی شمال کشور محسوب می‌شود.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی