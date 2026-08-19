باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام شریعتی‌نژاد، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی اظهارکرد: مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین قائد امت، شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمت‌الله علیه)، هم زمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، در حرم مطهر رضوی انجام می‌شود.

وی، تصریح کرد: این مراسم شامگاه پنج‌شنبه ۲۹ مرداد، هم زمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع) بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی، اظهار داشت: در این ویژه برنامه که با اجرای مجید یراقبافان همراه است، ابتدا کلیپ بیانات رهبر شهید انقلاب پخش می‌شود، سپس حاضران میهمان اجرای قطعه‌ای هنری با نوای گروه سرود و هم خوانی «آوای ارادت»، با موضوع «باید برخاست»، می‌شوند.

وی، افزود: در این مراسم همچنین، نوای ملکوتی قرآن با نوای دونفر از قاریان ممتاز و بین‌المللی آستان مقدس رضوی، جلیل اشرفی و علیرضا رضایی، طنین انداز خواهد شد.

حجت‌الاسلام شریعتی‌نژاد، بیان کرد: اجرای برنامه مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت با نوای جعفر ملائکه و پخش کلیپی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

وی، خاطرنشان کرد: در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام علی علیزاده به ایراد سخنرانی می‌پردازد و قرائت دعای کمیل با نوای محمد حسینی و مرثیه‌سرایی و عزاداری توسط کاظم غلامشاهی، پایان بخش مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن عسکری (ع) و چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی، خواهد بود.

منبع:آستان نیوز