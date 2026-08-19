تأکید فرماندار کهگیلویه بر ساماندهی اماکن ورزشی با قراردادهای معتبر و شفاف

باشگاه خبرنگار جوان ‌- سیده مریم پیروزان ، سید ایرج کاظمی‌جو فرماندار کهگیلویه، در جلسه شورای ورزش شهرستان با قدردانی از حضور رؤسای هیئت‌های ورزشی، بانوان ورزشکار و مدیران دستگاه‌های اجرایی، بر پیگیری مطالبات مطرح‌شده و حمایت جدی از ورزشکاران و رشته‌های مختلف ورزشی تأکید کرد.

کاظمی‌جو اظهار کرد: در این جلسه نقطه‌نظرات و دغدغه‌های شما یادداشت و مواردی که نیازمند پیگیری از سوی اداره ورزش و جوانان بود، ارائه و بخشی از موارد نیز مستقیماً توسط فرمانداری پیگیری خواهد شد.

وی افزود: نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده حتماً به رؤسای هیئت‌های ورزشی اعلام می شود و تلاش می‌کنیم مطالبات مطرح‌شده در این جلسه به نتیجه برسد.

فرماندار کهگیلویه با قدردانی از مدیران و مسئولانی که به صورت ویژه از حوزه ورزش حمایت می‌کنند، گفت: از آقای بهمنی که علاوه بر حمایت از کشتی، از سایر هیئت‌های ورزشی نیز پشتیبانی کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدواریم با توجه به مسئولیت جدید ایشان در هیئت‌های استانی، حمایت‌ها از ورزش شهرستان بیش از گذشته ادامه پیدا کند.

کاظمی‌جو درباره وضعیت کشتی شهرستان گفت: در حوزه مسابقات و برنامه‌های کشتی، اگر نواقصی وجود داشته باشد، پیگیری و برای رفع مشکلات تلاش خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به درخواست مطرح‌شده درباره سالن کشتی چاروسا اظهار کرد: در شرایط فعلی، مقرر شده است سالن مورد نظر در اختیار ورزشکاران قرار گیرد تا تمرینات خود را ادامه دهند و موضوع نیز از طریق دستگاه‌های مربوطه پیگیری خواهد شد.

کاظمی‌جو در ادامه با اشاره به هزینه‌های شخصی برخی ورزشکاران گفت: ورزشکارانی مانند آذرشب و بیژنی برای فعالیت ورزشی خود از جیب شخصی هزینه می‌کنند و باید از این افراد حمایت شود.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه عادلانه به ورزش افزود: نباید حمایت از ورزشکاران و رشته‌های ورزشی به یک بخش یا رشته خاص محدود شود؛ همه ورزشکاران و هیئت‌ها باید متناسب با ظرفیت و نیازشان مورد حمایت قرار گیرند.

فرماندار کهگیلویه همچنین بر استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: دولت منابع و اعتبارات قابل توجهی در اختیار شهرداری‌ها قرار داده است و انتظار می‌رود شهرداری‌ها نیز از ظرفیت‌های خود برای حمایت از ورزشکاران و تیم‌های ورزشی شهرستان استفاده کنند.

وی یکی دیگر از موضوعات مهم را ساماندهی واگذاری اماکن ورزشی عنوان کرد و گفت: اینکه در گذشته اماکن ورزشی چگونه واگذار شده، باید بررسی شود؛ از این پس باید پاسخگو باشیم و هرگونه واگذاری اماکن ورزشی با قراردادهای معتبر و شفاف انجام شود.

کاظمی‌جو ادامه داد: تجهیزات ورزشی نیز باید به شکل صحیح و عادلانه توزیع شود تا همه رشته‌ها بتوانند از امکانات موجود بهره‌مند شوند.

فرماندار کهگیلویه با تأکید بر ضرورت حرکت ورزش شهرستان به سمت مدیریت حرفه‌ای اظهار کرد: تا زمانی که شکل حرفه‌ای کار را یاد نگیریم و برنامه‌محور عمل نکنیم، نمی‌توانیم به موفقیت پایدار در ورزش دست پیدا کنیم.

وی گفت: باید با برنامه‌ریزی، شناسایی ظرفیت‌ها، حمایت از استعدادها و ساماندهی زیرساخت‌ها، زمینه رشد ورزش شهرستان و حضور بیشتر ورزشکاران کهگیلویه در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی را فراهم کنیم.