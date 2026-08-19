اسپانیا می‌گوید از میان مهاجران آفریقایی که اخیرا وارد این کشور شده‌اند، ۵۰۰ نفر را که کودک هستند و همراهی ندارند در سرزمین اصلی خود می‌پذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سه هفته پس از آنکه ده‌ها هزار مهاجر آفریقایی‌تبار تلاش کردند از مراکش وارد منطقه «سبته» متعلق به اسپانیا شوند، دولت اسپانیا اعلام کرد که به ۵۰۰ کودک مهاجر اجازه خواهد داد از سبته به سرزمین اصلی اسپانیا منتقل شوند.

سبته در شمال آفریقا واقع شده و در همسایگی مراکش است، اما بخشی از قلمرو اسپانیا محسوب می‌شود.

از حدود ۷۰ هزار نفری که اوایل مرداد وارد این منطقه شدند، اکثر آنها با فشار ماموران مرزی به مراکش بازگردانده شده‌اند. با این حال، طبق قوانین اسپانیا، دولت موظف است از مهاجران زیر سن قانونی که بدون همراه به این کشور آمده‌اند، مراقبت کند تا به سن ۱۸ سالگی برسند.

انتقال این کودکان به سرزمین اصلی اسپانیا به موضوعی حساس در عرصه سیاسی تبدیل شده است؛ زیرا چند منطقه که تحت اداره مشترک احزاب راست‌گرا هستند، تمایلی به پذیرش مهاجر ندارند.

وزیر کشور اسپانیا پیش از این گفته بود: «هرکس به‌طور غیرقانونی وارد سبته شود، می‌داند که بازگردانده خواهد شد. زیرا اسپانیا و مراکش برای این منظور با یکدیگر همکاری می‌کنند. آنها به سرزمین اصلی اسپانیا یا قاره اروپا نخواهند رسید و قرار نیست برای مدت نامحدود در سبته بمانند».

منبع: گاردین

برچسب ها: دولت اسپانیا ، مراکش ، بحران مهاجران
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