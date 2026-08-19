باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با العربیه گفت که قاهره در تلاش برای کاهش تنش‌ها، با ایران تماس‌های دیپلماتیک برقرار کرده است.

وی اظهار داشت: «ارتباطات با ایران با هدف تقویت راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک است. وضعیت آشفته چه در تنگه هرمز و چه در منطقه دریای سرخ پیامد‌های منفی شدیدی بر مصر و کشور‌های منطقه دارد. همه تحت تأثیر رویداد‌های منطقه‌ای قرار دارند، بنابراین ما متعهد به تلاش برای کاهش تنش هستیم و با طرف‌های فعال و میانجیگران هماهنگ هستیم.»

منبع: بریکینگ نیوز