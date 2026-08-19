وزیر امور خارجه مصر گفت که قاهره در تلاش برای کاهش تنش‌ها، با ایران تماس‌های دیپلماتیک برقرار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با العربیه گفت که قاهره در تلاش برای کاهش تنش‌ها، با ایران تماس‌های دیپلماتیک برقرار کرده است.

وی اظهار داشت: «ارتباطات با ایران با هدف تقویت راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک است. وضعیت آشفته چه در تنگه هرمز و چه در منطقه دریای سرخ پیامد‌های منفی شدیدی بر مصر و کشور‌های منطقه دارد. همه تحت تأثیر رویداد‌های منطقه‌ای قرار دارند، بنابراین ما متعهد به تلاش برای کاهش تنش هستیم و با طرف‌های فعال و میانجیگران هماهنگ هستیم.»

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: مصر ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود
کوشنر قبل از ترک قاهره چه قولی به خلیل الحیه داد؟
نشست چهارجانبه پاکستان، ترکیه، عربستان و مصر در استانبول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود
ادعای مقام آمریکایی درباره احتمال رویارویی ترکیه و اسرائیل
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا
رایزنی روبیو و مشاور امنیت ملی امارات درباره ایران و تنگه هرمز
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
هشدار نتانیاهو به دمشق درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه
کره شمالی: رزمایش آمریکا و کره جنوبی خطر جنگ را افزایش می‌دهد
افزایش قیمت گازوئیل، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برد
کوشنر قبل از ترک قاهره چه قولی به خلیل الحیه داد؟
نشست چهارجانبه پاکستان، ترکیه، عربستان و مصر در استانبول
آخرین اخبار
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
کره شمالی: کاهش رزمایش‌های کره جنوبی توسط آمریکا را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم
پوتین: حملات اوکراین عواقب بحرانی برای روسیه نداشته است
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
۲۳ کشته در پی تصادف اتوبوس و کامیون در برزیل
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه محکوم کرد
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا
عراق نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح هفته‌های اخیر
افزایش قیمت گازوئیل، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برد
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود
کوشنر قبل از ترک قاهره چه قولی به خلیل الحیه داد؟
خاورمیانه در سایه افول آمریکا
نشست چهارجانبه پاکستان، ترکیه، عربستان و مصر در استانبول
ترامپ اجرای تعرفه ۵۰ درصدی کانادا را ۳ روز تعلیق کرد
ژاپن به دنبال توسعه موشک‌های هایپرسونیک و پهپاد تهاجمی
هشدار نتانیاهو به دمشق درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه
ادعای مقام آمریکایی درباره احتمال رویارویی ترکیه و اسرائیل
هرش: ترامپ احترام متحدان آمریکا را از دست داده است
کره شمالی: رزمایش آمریکا و کره جنوبی خطر جنگ را افزایش می‌دهد
نفت در سایه ابهام درباره تنگه هرمز گران شد
رایزنی روبیو و مشاور امنیت ملی امارات درباره ایران و تنگه هرمز
روسیه به انگلیس در مورد مشارکت در جنگ اوکراین هشدار داد
حمله به یک کشتی در نزدیکی بندر المخا یمن
آمریکا رئیس و مقام رسمی دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد
شمار کشته‌های زلزله کلمبیا به ۳۰۴ نفر افزایش یافت
شهادت ۶ فلسطینی در حملات اسرائیل به منطقه بندری غزه
مقابله پدافند هوایی امارات با تهدید موشکی