مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ار ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: در برخی محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به تهران، کرج و قزوین ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، در محورهرازمسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا افزود: درمحور چالوس نیز در مسیر جنوب به شمال در محدوده بیلقان و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران-پردیس و محور قدیم تهران-بومهن نیز در محدوده‌های پل اتوبان بابایی و جاجرود ترافیک سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت سایر محورهای پرتردد گفت: ترافیک در آزادراه تهران-کرج در محدوده حدفاصل گرم‌دره تا استاندارد و همچنین محدوده حصارک سنگین است.

محرابی‌نیا اظهار کرد: در **آزادراه قزوین-کرج** نیز محدوده‌های کمالشهر و گلشهر با ترافیک سنگین مواجه هستند. همچنین در **محور تهران-شهریار** در اکثر مقاطع و در **آزادراه تهران-ساوه** حدفاصل احمدآباد مستوفی تا دهشاد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در **آزادراه ساوه-تهران** نیز محدوده نسیم‌شهر دارای ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت تردد در دیگر محورهای شمالی گفت: تردد در **محور فیروزکوه، آزادراه تهران-شمال، آزادراه قزوین-رشت، محور قدیم تهران-بومهن و آزادراه تهران-پردیس در مسیر شمال به جنوب** روان است.

وی در ادامه درباره وضعیت جوی محورهای شمالی اظهار کرد: محورهای **چالوس و فیروزکوه** در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان خواست با توجه به حجم ترافیک در برخی محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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