رئیس جمهور آمریکا از برنامه خود برای چهارمین دیدار با رهبر کره شمالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا میگوید که قصد دارد با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دیدار کند و مدعی شد این کشور ۵۷ سلاح هستهای «بسیار قدرتمند» در اختیار دارد.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «من کیم جونگ اون را خیلی خوب میشناسم و تا زمانی که ما رئیسجمهوری باهوش داشته باشیم، او خوب خواهد بود».
او افزود: «اینکه من با او رابطه خوبی دارم، اتفاق خوبی است. او ۵۷ سلاح هستهای بسیار قدرتمند دارد. آنها هرگز نباید اجازه میدادند چنین چیزی اتفاق بیفتد. اگر من رئیسجمهور بودم، اجازه نمیدادم. اما او این سلاحها را دارد».
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که ترامپ به مقامات پنتاگون دستور داد برنامه رزمایشهای مشترک با ارتش کره جنوبی را متوقف کنند. ترامپ گفت که رزمایشهایی از این دست، پیامی «کاملاً نامناسب و خصمانه» به پیونگیانگ ارسال میکند؛ کشوری که به گفته ترامپ «تهدیدکننده نبوده و رفتاری محترمانه داشته است».
ترامپ در شبکه اجتماعی خود با اشاره به رزمایشها با کره جنوبی، نوشت: «این رزمایشها نه تنها پرهزینه هستند و بخش زیادی از این هزینهها توسط ایالات متحده پرداخت میشود، بلکه پیامی ارسال میکنند که کاملاً نامناسب و خصمانه است».
پیش از این، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که دونالد ترامپ در حال تحت فشار قرار دادن دستیارانش برای برگزاری نشستی با کیم جونگ اون در پاییز امسال است.
در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، رهبر کره شمالی او را «پیرمرد دیوانه و روانپریش آمریکایی» خوانده و تهدید کرده بود که «دکمه هستهای» روی میزش قرار دارد. با این حال، دو طرف تا کنون سه بار با یکدیگر دیدار کردهاند.
تحلیلگران میگویند ترامپ به دنبال آن است که دیدار با کیم را به عنوان دستاورد خود نشان دهد؛ بهویژه در شرایطی که جنگ با ایران همچنان بدون نتیجه مشخص ادامه دارد و وعده انتخاباتی ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین نیز محقق نشده است.
در همین حال، تلاش ترامپ برای نزدیک شدن به کیم ممکن است با هدف اعمال فشار بر کره جنوبی نیز انجام شود. یونگ-چول ها، مدیر مرکز مطالعات کره در دانشکده مطالعات بینالمللی هنری جکسون در واشنگتن میگوید: «ترامپ ممکن است بخواهد پس از بیمیلی سئول به همکاری با آمریکا در جنگ علیه ایران و پیشرفت کُند سرمایهگذاری کره جنوبی در آمریکا، بر کره جنوبی فشار وارد کند».
منبع: رویترز