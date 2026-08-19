باشگاه خبرنگاران جوان -محمدصادق مفتح، شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم نکوداشت و تجلیل از فعالان صنعتی استان در گفتوگو با خبرنگاران درباره وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، گفت: اولویت اصلی دولت، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در حد وفور نه صرفا در حد نیاز است و در عملکرد یک سال گذشته نیز این موضوع به خوبی محقق شده و در حال حاضر نگرانی خاصی از نظر ذخایر کالاهای اساسی وجود ندارد.
مفتح ادامه داد: کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز دولت و بانک مرکزی قرار دارند و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در قالب جلسات منظم تنظیم بازار، این موضوع را بهصورت مستمر رصد میکنند.
وی تاکید کرد:معاون اول رئیسجمهور شخصا بر این مسائل نظارت دارد و در مواردی که نیاز به هماهنگی یا ورود ویژه باشد، اقدام میکند.
قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه برنامه واردات کالاهای اساسی طبق روال در حال انجام است، گفت: با توجه به وضعیت ذخایر و برنامهریزی انجامشده برای واردات، نگرانی خاصی در این زمینه برای ماههای آینده نداریم.
وی درباره ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی اظهار داشت: قانون برای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ظرفیت بسیار مهمی ایجاد کرده و مصوبات ستاد تسهیل استان لازمالاجراست و این ظرفیت قانونی باید بیشتر مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار گیرد.
مفتح افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مرکزی نیز مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات استانی را بر عهده دارد و اگر در اجرای مصوبات استان کوتاهی شود یا همکاری لازم انجام نشود، ستاد مرکزی میتواند وارد موضوع شود.
وی خطاب به فعالان اقتصادی استان زنجان تأکید کرد: توصیه من این است که فعالان اقتصادی مشکلات و مسائل واحدهای خود را در ستاد تسهیل استان مطرح کنند و اجرای مصوبات را نیز پیگیری کنند و در تهران نیز آمادگی داریم مواردی را که نیازمند پیگیری ملی است، دنبال کنیم.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره میزان اجرای مصوبات ستاد تسهیل در کشور گفت: اغلب، مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرایی شده یا در فرآیند اجرا قرار دارد و این مصوبات به دلیل پشتوانه قانونی، در مسیر اداری متوقف نمیماند.
مفتح درباره وضعیت واحدهای تولیدی راکد و آسیبدیده از جنگ نیز اظهار داشت: مشکلات این واحدها متنوع است و نمیتوان یک مشکل واحد را برای همه آنها در نظر گرفت، اما یکی از مسائل مهم، نقدینگی و سرمایه در گردش است، بهویژه اینکه افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید، نیاز واحدها به سرمایه در گردش را افزایش داده است.
وی اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک صنعت و معدن دستور داده است تأمین نقدینگی واحدهایی را که با این مشکل مواجه هستند، در اولویت قرار دهد همچنین از نظام مالی کشور خواسته شده است در این زمینه کمک کند.
مفتح افزود: با توجه به جهش نرخ ارز و افزایش چندبرابری نیاز ریالی واحدهای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش اهمیت بیشتری پیدا کرده است و با همت بانک صنعت و معدن و دستور وزیر صمت، بخش عمده نیازهای نقدینگی واحدهای تولیدی تأمین شده است.
قائممقام وزیر صمت درباره وضعیت واحدهای صنعتی آسیبدیده در جریان جنگ اخیر نیز اظهار داشت: اطلاعات این واحدها توسط معاونت برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمعآوری شده و با دستور وزیر در قالب یک ستاد بهصورت مستمر پیگیری میشود.
مفتح افزود: بخش عمده واحدهای آسیب دیده از جنگ، فرآیند بازسازی را آغاز کردهاند و بخشی از این بازسازی نیز انجام شده است، هرچند با توجه به میزان خسارت و نیاز موجود، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی تأکید کرد: معاونت برنامهریزی وزارت صمت بهصورت منظم روند بازسازی و بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید را دنبال میکند و این موضوع همچنان در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
منبع: اتاق اصناف زنجان