آیین چهلم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور گسترده اقشار مردم، شخصیت‌های حوزوی و مسئولان از سوی مقام معظم رهبری در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آیین چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی شامگاه چهارشنبه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

این مراسم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در حال برگزای است و جمعی از شخصیت‌های حوزوی، چهره‌های ملی و مسئولان استان قم در آن حضور یافتند.

در این آیین، اعضایی از جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری، مدیران سطوح مختلف حوزه‌های علمیه و اساتید حوزه نیز حضور دارند و در کنار مردم قم و دیگر شرکت‌کنندگان، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی می دارند.

جمعی از خانواده‌های معظم شهدا نیز در این مراسم حضور پیدا کردند و بر فضای معنوی و حماسی آیین چهلمین روز تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی افزودند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای حماسی و فریادهای انتقام‌خواهی، بر تجدید بیعت خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند و همراهی خود را با مسیر ترسیم‌شده از سوی ایشان به نمایش گذاشتند.

فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از سوی حاضران در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) طنین‌انداز شد و فضای مراسم را رنگ و بویی حماسی بخشید.

حاضران همچنین با در دست داشتن پرچم‌های سرخ خون‌خواهی، تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در این آیین حضور یافتند و یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

در آغاز این آیین، یکی از قاریان بین‌المللی قرآن کریم به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداخت.

پس از تلاوت قرآن کریم، حاضران در شبستان امام خمینی(ره) با سردادن شعارهای حماسی و انتقام‌خواهی، بر وفاداری خود به آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.

آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز در این مراسم حضور دارد و قرار است به ایراد سخنرانی بپردازد.

برچسب ها: رهبر انقلاب ، حرم حضرت معصومه (س)
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