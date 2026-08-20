باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد مهدی مجاهدیان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، ذخیره دارو در حدود ۶ ماه است و با شروع جنگ با همین ذخیره و پر بودن انبار‌های دارویی مشکل خاصی در تامین دارو به وجود نیامد.

به گفته وی، در حال حاضر مشکلاتی در حوزه حمل و نقل دارو و انتقال ارز به دلیل اعمال تحریم‌ها وجود دارد.

مجاهدیان تصریح کرد: اکنون راه‌های زمینی و هوایی برای انتقال دارو باز است و در حال رایزنی برای باز شدن راه انتقال دریایی هستیم. دارو و حوزه سلامت بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی نباید جز تحریم‌ها قرار بگیرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر موضوع کمبود دارویی آن طور که دشمنان در فضای مجازی اعلام کرده‌اند نیست و باید بپذیریم که در این شرایط کمبود دارو وجود دارد؛ کمبود دارو در همه جای دنیا حتی کشور‌هایی که درگیر جنگ نیستند وجود دارد.