رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان راور از جان باختن یکی از کارگران معدن زغالسنگ همکار این شهرستان در حین کار کردن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  رحمان ارثیا، چهارشنبه شب به خبرنگاران گفت: حوالی ساعت ۱۳ امروز یکی از کارگران معدن زغالسنگ همکار جان خود را در حین فعالیت از دست داد.

وی ضمن تسلیت به خانواده و همکاران این کارگر افزود: بلافاصله پس از دریافت این خبر، تیم‌های تخصصی و کارشناسی برای بررسی علت و ابعاد درگذشت این کارگر به محل اعزام شدند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی راور با بیان اینکه هیچ حادثه ای اعم از انفجار یا ریزش در معدن مذکور رخ نداده تصریح کرد: جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسی‌ توسط کارشنان اداره کل کار، صمت، نظام مهندسی و دیگر مسئولان ذیربط اعلام خواهد شد.

منبع:مهر

برچسب ها: معدن زغال سنگ ، فوت کارگر
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