بازیگر سریال «زیرخاکی» گفت: انصاف نیست یک بازیگر در حد سیمرغ باشد، ولی کارش دیده نشود، یا حتی برای دریافت سیمرغ نامزد هم نشود!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نادر فلاح، بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون در گفت‌وگویی در واکنش به بیکاری برخی بازیگران بعد از دریافت جایزه سیمرغ گفت: سینما یکسری قواعد دارد. مثلاً وقتی کسی سیمرغ می‌گیرد، صحبت از دستمزد بالای او و کم‌کاری‌اش می‌شود. اما آن فرد بر این باور است که من در جایگاه سیمرغم و نمی‌توانم از جایگاهم عقب‌نشینی کنم. بنابراین، باید جلوتر از مسیرم قدم بردارم. 

فلاح ادامه داد: به همین دلیل، فرد می‌خواهد قدم بالاتری بردارد، ولی می‌بیند گاهاً پیشنهادات مطرح شده مقبول نیست. وقتی نقش‌ها را رد می‌کند، می‌گویند فلان بازیگر قیافه می‌گیرد، یا دستمزدش تغییر کرده است. حامد بهداد بعد از دریافت سیمرغ سه سال بیکاری را تحمل کرد، تا نقش بهتری به او پیشنهاد شود. قطعاً سیمرغ در سرنوشت یک بازیگر موثر است. علاوه‌بر آن، انصاف نیست یک بازیگر در حد سیمرغ باشد، ولی کارش دیده نشود، یا حتی برای دریافت سیمرغ نامزد هم نشود!

برچسب ها: نادر فلاح ، سیمرغ ، حامد بهداد
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