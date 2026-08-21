باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - در تقویم ملی کشورمان، اولین روز از شهریور ماه سالروز تولد پزشک شهیر و برجسته ایرانی، حکیم ابوعلی سینا به عنوان روز پزشک نامگذاری شده است.

ابوعلی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب با لقب امیر پزشکان شناخته می‌شود، در سال ۳۷۰ قمری در شهر بخارا به دنیا آمد. ابوعلی سینا، نه تنها یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان جهان، بلکه یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ پزشکی در همه دوران‌ها است.

مهم‌ترین اثر ابوعلی سینا در پزشکی، کتاب قانون است که آن را پیش از سال ۴۰۶ هجری قمری، یعنی در حدود ۳۵ سالگی تألیف کرده است.

سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشگی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سالروز حکیم ابو علی سینا به نام روز پزشک در ایران نامگذاری شده است و من این روز را به همکارانم در سراسر کشور به ویژه بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه تبریک می‌گویم.

کرمی گفت: بهترین اتفاق برای یک پزشک این است که بیمار پس از طی مراحل درمان ترخیص و با پای خود بیمارستان را ترک کند.

کرمی تاکید کرد: معتقدیم که ارتباط بیشتر حوزه‌های بهداشت و درمان برای ارتقای سلامت مردم اثر بخش است. فرهنگ خودمراقبتی و پیشگیری باید به نحو بهتری آموزش داده شود.

محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفت: در حال حاضر حدود ۳۹۳ هزار نفر در شش گروه عضو سازمان نظام پزشکی هستند که از این تعداد بیش از ۱۰۷ هزار نفر پزشک عمومی و بیش از ۷۰ هزار نفر پزشک متخصص‌اند.

به گفته وی، ۵۳ درصد جامعه پزشکی کشور را مردان و ۴۷ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. سرانه پزشک به جمعیت هم اکنون به ۱۹ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر رسیده است.

رئیس زاده تصریح کرد: ایران در شاخص‌های مختلف سلامت در جایگاهی قابل توجه قرار دارد؛ از پوشش کامل واکسیناسیون و رتبه نخست منطقه در پیوند کلیه و کبد تا جایگاه سوم جهان در درمان ناباروری و حضور در جمع پنج کشور برتر دنیا در سلول‌درمانی و ژن‌درمانی.

به گفته رئیس‌زاده، ایران در ژنتیک پزشکی رتبه چهارم جهان را دارد، در جراحی‌های پیچیده عروق جزو ۱۰ کشور برتر دنیا است .

یوسف مجتهدی رئیس بیمارستان کودکان بهرامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این بیمارستان اولین مرکز درمانی کودکان است و تمام رشته‌های فوق تخصصی در بیمارستان بهرامی مشغول به فعالیت هستند. اکنون تجهیزات پزشکی و فضای فیزیکی نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است.

مجتهدی تاکید کرد: لحظه ای که والدین کودک خود را با خوشحالی در آغوش گرفته و بیمارستان را ترک می کنند بهترین لحظه یک پزشک است.