مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی دو روز آینده در نواحی شمال کشور شاهد بارش باران خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ارتفاعات گیلان و مازندران و پنجشنبه در ارتفاعات گیلان، مازندران و گلستان، بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

او گفت: طی این دو روز در بعد از ظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

او بیان کرد: روز جمعه در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، سمنان، ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش بینی می شود.

او گفت: در دو روز آینده در برخی نقاط جنوب غرب، شمال شرق و شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می شود.

او گفت: روزهای چهارشنبه تا جمعه دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج هستند.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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