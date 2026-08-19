باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا امروز (چهارشنبه) با اشاره به گفتوگوها با ایران بر سر تنگه هرمز و پایان دادن به جنگ، گفت که ممکن است این گفتوگوها «در مقطعی» از سر گرفته شود.
او همچنین بار دیگر مدعی شد آمریکا «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد.
ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز در حالی بیان میشود که دادهای شرکتهای ردیابی حکایت از مسئله دیگری دارد. آمارها نشان میدهد فقط ۶ کشتی روز سهشنبه از تنگه هرمز عبور کردهاند که پایینترین میزان در هفتههای اخیر است.
همچنین، ترامپ روز گذشته هم گفته بود که هیچ مذاکرهای با ایران در حال انجام یا برنامهریزی نیست.
سیان ان اخیرا به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که ترامپ به فرستادگان ارشد دولت دستور داده گفتوگوهای خود با ایران را متوقف کنند. افزون بر این، مقامهای کاخ سفید در روزهای اخیر به متحدان سیاسی خود گفتهاند که در حال تغییر راهبرد هستند.
بر اساس گزارش سیانان، ترامپ که از تلاشهای بنبستخورده برای بازگشایی تنگه هرمز ناامید شده و همزمان با پرسشهای فزاینده درباره بهای جنگی نامحبوب برای ارتش آمریکا روبهروست، نشانههایی میفرستد که آماده است این درگیری را در فاصلهای دور نگه دارد.
منبع: آناتولی