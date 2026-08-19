روسیه می‌گوید که یک کشتی باری را در بندر چورنومورسک هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه گزارش داد که نیروهایش اوایل امروز یک کشتی باری را در بندر چورنومورسک اوکراین هدف قرار دادند.

این وزارتخانه اعلام کرد که این کشتی در حال حمل سلاح و مهمات بوده و افزود که تأسیسات ذخیره‌سازی در بندر با تجهیزات نظامی مورد استفاده نیرو‌های مسلح اوکراین نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند.

ارتش روسیه اعلام کرد: «نیرو‌های مسلح فدراسیون روسیه همچنان به کشتی‌های دریایی اوکراین و زیرساخت‌های بندری مورد استفاده نیرو‌های مسلح اوکراین حمله می‌کنند.»

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین ، حمله به کشتی
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