باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن که در ادامه نشست نمایندگان استان تهران با وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه برگزار شد، مسائل و مشکلات پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید پردیس مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مسئولان شرکت عمران شهر جدید پردیس نیز حضور داشتند و آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام، روند تکمیل زیرساخت‌ها و فضا‌های خدمات عمومی و راهکار‌های تسریع در بهره‌برداری از واحد‌های باقی‌مانده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خسرو مختاری، رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، ضمن اذعان به تلاش‌های صورت گرفته برای ایفای تعهدات شرکت عمران شهر پردیس به دلیل حجم تعهدات انباشته و مواجه با دوران تورمی، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشارکت مردم برای حل مسائل سخت و انباشته در حوزه مسکن، اظهار داشت: در کنار ایفای تعهدات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، می‌توان از ظرفیت متقاضیان نیز برای تسریع در تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام استفاده کرد.

وی افزود: با توجه به تلاش‌های انجام‌شده برای تکمیل فضا‌های خدمات عمومی و تأسیسات زیربنایی شهر جدید پردیس و با هدف تسریع در تکمیل پروژه‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان، پیشنهاد شده است در صورت اعلام آمادگی و شکل‌گیری گروه‌های منسجم از متقاضیان، امکان استفاده آنان از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق ملی مسکن تا سقف ۵۰ درصد هزینه‌های باقیمانده ساخت واحد‌های نیمه‌تمام، همانند ظرفیت ایجادشده برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بررسی و پس از طی فرآیند‌های قانونی و اخذ مجوز‌های لازم، اجرایی شود.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن تصریح کرد: این تسهیلات صرفاً به اشخاص حقیقی و متقاضیان نهایی اختصاص خواهد یافت و منابع صندوق به‌صورت مستقیم از طریق شرکت عمران شهر جدید پردیس یا پیمانکاران قابل تخصیص نیست. بنابراین، اجرای این سازوکار منوط به تشکیل گروه‌های منسجم از متقاضیان برای نظارت بر تکمیل و احراز شرایط آنان خواهد بود.

مختاری با اشاره به آسیب‌شناسی انجام‌شده از وضعیت برخی پروژه‌های مسکن مهر پردیس خاطرنشان کرد: طولانی شدن روند تکمیل پروژه‌ها ناشی از آثار تورم سبب شده بخشی از متقاضیان نسبت به امکان دستیابی به واحد‌های خود و تعیین تکلیف سرمایه‌ای که سال‌ها در این پروژه‌ها متوقف مانده است، دچار نگرانی و ناامیدی شوند. هدف از این پیشنهاد آن است که با فعال کردن ظرفیت متقاضیان و در کنار اقدامات دستگاه‌های مسئول، مسیر تکمیل پروژه‌ها کوتاه‌تر و امکان بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از واحد‌ها به منظور کاهش میزان عدم‌النفع حاصل از سرمایه گذاری و خروج از بن‌بست اجرایی فراهم شود.

وی تأکید کرد: این مدل می‌تواند به‌صورت پایلوت در شهر جدید پردیس و با هماهنگی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس مورد بررسی و اجرا قرار گیرد و فعلا تنها برای دو هزار متقاضی ظرفیت اعطای تسهیلات فراهم شده تا در صورت استقبال، ظرفیت آن برای سایر پروژه‌های مشابه نیز ارزیابی و تعمیم داده شود.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در پایان گفت: صندوق ملی مسکن در راستای مأموریت‌های قانونی خود و با هدف حمایت از تأمین مسکن، کاهش موانع پیش روی پروژه‌های نیمه‌تمام و کمک به خانه‌دار شدن متقاضیان، آمادگی دارد ظرفیت‌های قانونی و منابع قابل تخصیص خود را برای ارائه راهکار‌های عملی و مؤثر به کار گیرد؛ و اقدامات صندوق براساس قانون جهش تولید مسکن و اساسنامه مستقل از عملکرد سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول در بخش مسکن بوده و منابع آن صرفا قابل اختصاص به ذینفع نهایی در صورت احراز شرایط تکمیل و تحویل واحد‌های نیمه تمام مسکن در کشور با توافق مجری-پیمانکار و اعضای پروژه پس از تعیین بهای تمام شده-شیوه تسویه و زمان تحویل، درخواست تسهیلات میسر می‌گردد.

مختاری افزود: از تبعات شکل‌گیری این طرح پیشنهادی صندوق، در اولویت قرار گرفتن تکمیل تاسیسات زیرساختی و تکمیل روبنا‌ها با کمک‌های اعتباری صندوق ملی مسکن مجتمع‌هایی خواهد بود که گروه‌های تکمیل پروژه ذینفعان در آنها شکل گرفته باشد. از دیگر آثار این رویکرد تمرکز منابع و فعالیت شرکت عمران شهر جدید پردیس به تکمیل فضا‌های عمومی مشترک و زیرساخت‌ها است که موجب ارزش‌افزایی واحد‌های واقع در آن برای ساکنان خواهد بود.

بر این اساس، موضوع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر پردیس در صورت شکل‌گیری گروه‌های متقاضی، احراز شرایط و اخذ مجوز‌های لازم، در دستور بررسی و برنامه‌ریزی قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند با مشارکت متقاضیان و همراهی دستگاه‌های مسئول، گامی عملی برای ایجاد تحرک تسریع در تکمیل واحد‌های باقیمانده و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام این شهر باشد.

منبع: صندوق ملی مسکن