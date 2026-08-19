دولت انگلیس از اعمال هفت مورد تحریمی جدید علیه ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت انگلیس امروز (چهارشنبه) دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرده و هفت مورد جدید را به فهرست تحریم‌های پیشین اضافه کرد.

طبق اطلاعیه رسمی منتشر شده در وب‌سایت دولت انگلیس در عصر چهارشنبه، این تحریم‌ها هفت فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می‌دهد.

لندن مدعی است که تحریم‌های جدید به دنبال ایجاد اختلال در کانال‌های مالی و شبکه‌های پشتیبانی لجستیکی مرتبط با ایران است.

شایان ذکر است که در بیانیه منتشر شده در وبسایت دولت انگلیس، اسامی افراد و نهاد‌های تحریم شده، ذکر نشده است.

منبع: رویترز