باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری تاس روز چهارشنبه به نقل از الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است.

نواک جزئیاتی در مورد حجم یا منابع واردات ارائه نکرد. او همچنین گفت که دولت انتظار دارد چندین پالایشگاه نفت در آینده نزدیک پس از تعمیرات برنامه‌ریزی شده، فعالیت خود را از سر بگیرند که این امر به بهبود دسترسی به سوخت کمک خواهد کرد.

روسیه، که معمولاً صادرکننده خالص سوخت است، پس از حملات مداوم اوکراین به تأسیسات انرژی خود در چند ماه گذشته که منجر به کاهش تولید پالایش و کمبود سوخت در سراسر کشور شد، از واردات سوخت خبر داده است.

منبع: رویترز