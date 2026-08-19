باشگاه خبرنگاران جوان - بازرگان اسفندیاری اظهار کرد: این حادثه در حالی رخ داد که تعدادی از افراد برای انجام کار لایروبی وارد چاه شده بودند و در ادامه به دلایلی که هنوز دقیق مشخص نشده است، دچار حادثه شدند.

وی افزود: تلاش برای نجات افراد حادثه‌دیده نتیجه نداده است و در نهایت چهار نفر در این رویداد جان باختند.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: هنوز جزییات دقیقی از علت اصلی حادثه، وضعیت ایمنی محل و چگونگی آغاز این رخداد گزارش نشده است.

وی افزود: با این حال، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که نبود استانداردهای ایمنی، کمبود تجهیزات حفاظتی و خطرات ناشی از ورود به فضاهای بسته می‌تواند از عوامل احتمالی بروز چنین حوادثی باشد.

فرماندار رازوجرگلان تاکید کرد: این حادثه بار دیگر ضرورت توجه جدی به اصول ایمنی در عملیات عمرانی را یادآور می‌شود.

وی تصریح کرد: کارشناسان همواره تاکید دارند که ورود به چاه، کانال، فاضلاب و سایر فضاهای بسته بدون تجهیزات تخصصی، تهویه مناسب و حضور نیروهای آموزش‌دیده می‌تواند به حوادث مرگبار منجر شود.

منبع:فرمانداری رازوجرگلان