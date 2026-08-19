فرماندار رازوجرگلان خراسان‌شمالی گفت: چهار نفر عصر امروز (چهارشنبه) در حادثه لایروبی چاهی در شهر غلامان این شهرستان مرزی جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازرگان اسفندیاری اظهار کرد: این حادثه در حالی رخ داد که تعدادی از افراد برای انجام کار لایروبی وارد چاه شده بودند و در ادامه به دلایلی که هنوز دقیق مشخص نشده است، دچار حادثه شدند.

وی افزود: تلاش برای نجات افراد حادثه‌دیده نتیجه نداده است و در نهایت چهار نفر در این رویداد جان باختند.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: هنوز جزییات دقیقی از علت اصلی حادثه، وضعیت ایمنی محل و چگونگی آغاز این رخداد گزارش نشده است.

وی افزود: با این حال، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که نبود استانداردهای ایمنی، کمبود تجهیزات حفاظتی و خطرات ناشی از ورود به فضاهای بسته می‌تواند از عوامل احتمالی بروز چنین حوادثی باشد.

فرماندار رازوجرگلان تاکید کرد: این حادثه بار دیگر ضرورت توجه جدی به اصول ایمنی در عملیات عمرانی را یادآور می‌شود.

وی تصریح کرد: کارشناسان همواره تاکید دارند که ورود به چاه، کانال، فاضلاب و سایر فضاهای بسته بدون تجهیزات تخصصی، تهویه مناسب و حضور نیروهای آموزش‌دیده می‌تواند به حوادث مرگبار منجر شود.

منبع:فرمانداری رازوجرگلان

برچسب ها: لایروبی چاه ، سقوط در چاه
خبرهای مرتبط
کودک مریوانی با سقوط در چاه جان باخت
سقوط ۳۰ هندی به چاه برای نجات یک نفر!
علت فوت سه کشاورز در شهرستان بندرلنگه چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha