بیش از نیمی از سطح زیر کشت برنج شهرستان ساری تاکنون برداشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از برداشت مکانیزه ۱۳ هزار و ۶۵۰ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان با استفاده از کمباین‌های زنجیری خبر داد و گفت: تاکنون بیش از نیمی از سطح زیر کشت برنج شهرستان برداشت شد.

او افزود: سطح زیر کشت برنج در شهرستان ساری ۲۵ هزار و ۵۵۷ هکتار است.

علوی با بیان اینکه توسعه برداشت مکانیزه نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید، تسریع عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصول دارد، گفت: روند برداشت برنج در شالیزار‌های شهرستان با توجه به شرایط رسیدگی مزارع در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری همچنین به کشت رتون و دوباره‌نشا در شالیزار‌های این شهرستان اشاره کرد و افزود: تاکنون یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری به کشت رتون اختصاص یافته و عملیات دوباره‌نشا نیز در یک هزار و ۳۰۰ هکتار انجام شد.

علوی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت کشت مجدد در اراضی شالیزاری، گفت: کشت رتون و دوباره‌نشا از روش‌های مؤثر برای افزایش بهره‌وری از اراضی شالیزاری و تولید محصول بیشتر در یک سال زراعی است.

او در پایان بر ضرورت مدیریت صحیح آب، رعایت اصول فنی در عملیات برداشت و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی برای حفظ کیفیت محصول و کاهش ضایعات تأکید کرد.