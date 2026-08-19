کشتی فرنگی جوانان ایران به عنوان نایب قهرمانی مسابقات جهانی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان، طی روزهای ۲۵ لغایت ۲۸ مردادماه به میزبانی شهر براتیسلاوا، پایتخت کشور اسلواکی برگزار شد و تیم ایران با کسب یک مدال طلا، چهار مدال برنز و ۱۰۹ امتیاز، در جایگاه دوم ردهبندی تیمی قرار گرفت.
برای تیم ملی ایران، آرمین شمسیپور در وزن ۵۵ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.همچنین امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی غریبی در وزن ۶۳ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدینوا در وزن ۷۷ کیلوگرم و امیرحسین نعمتزاده در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.
ردهبندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
۱_ روسیه ۱۴۲ امتیاز ۲_ ایران ۱۰۹ امتیاز ۳_ ازبکستان ۹۵ امتیاز ۴_ ارمنستان ۹۱ امتیاز ۵_ آذربایجان ۹۰ امتیاز ۶_ گرجستان ۸۵ امتیاز ۷_ مجارستان ۷۵ امتیاز ۸_ اوکراین ۵۶ امتیاز ۹_ قزاقستان ۵۵ امتیاز ۱۰_ ژاپن ۴۹ امتیاز