مرکز اورژانس گیلان اعلام کرد: عصر امروز برخورد یک قایق با پل در محدوده مرداب انزلی، ۲ فوتی و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان اعلام کرد: ساعت ۱۶:۵۳ امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) گزارشی مبنی بر برخورد یک فروند قایق با پل در محدوده مرداب انزلی توسط مرکز اورژانس ۱۱۵ دریافت شد.

بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی اقدامات لازم را برای ارزیابی و درمان مصدومان انجام دادند.

در این حادثه، یک پسر ۱۶ ساله به دلیل آسیب ناحیه فک و صورت و یک زن ۵۴ ساله به دنبال آسیب ناحیه کتف، پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی به بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی منتقل شدند.

یک زن ۲۲ ساله در این حادثه جان خود را از دست داد که پیکرش توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی منتقل شد.

راننده قایق هم که پس از وقوع حادثه مفقود شده بود، در جریان عملیات جست‌و‌جو در حالی پیدا شد که جان خود را از دست داده بود. پیکر او هم پس از انتقال، برای انجام مراحل قانونی و ادامه اقدامات لازم، تحویل مراجع ذیصلاح شد.

علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است و جزئیات تکمیلی پس از اعلام مراجع مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.