باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع مطلع می‌گوید که «رومن گافمن» رئیس سازمان جاسوسی موساد هفته گذشته در تماسی تلفنی با «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه سوریه، درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه گفت‌و‌گو کرده است.

به گفته منابع، این تماس روز ۱۴ اوت (جمعه، ۲۳ مرداد) انجام شده و چند روز پیش از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک پایگاه نظامی در شمال سوریه صورت گرفته است.

در صورت صحت این گزارش، تماس هفته گذشته شیبانی و گافمن، یکی از بالاترین سطوح تماس میان رژیم صهیونیستی و دولت موقت سوریه به ریاست ابومحمد الجولانی (احمد الشرع) است.

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی از روز‌های آغازین بر سر کار آمدن دولت موقت سوریه، پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی این کشور را هدف قرار داد؛ حملاتی که گفته می‌شود بخش زیادی از پدافند هوایی دولت جدید سوریه را از بین برد.

رژیم صهیونیستی همچنین مناطقی از جولان سوریه را تصرف کرد و ارتفاعات راهبردی جبل‌الشیخ را به اشغال خود درآورد. از آن زمان، این رژیم در بخش‌هایی از خاک سوریه ایست‌های بازرسی ایجاد کرده و در مواردی شهروندان سوری را مورد آزار قرار داده یا ربوده است.

دولت موقت سوریه تا کنون چندین دور مذاکرات امنیتی با نمایندگان رژیم صهیونیستی برگزار کرده است. اما این گفت‌و‌گو‌ها تا کنون به نتایج مشخصی منجر نشده است.

منبع: رویترز