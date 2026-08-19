باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی دوستی در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر ضرورت اصلاح ریشه‌ای قوانین و سیاست‌های مؤثر بر تجارت گفت: بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت صنایع کشور خالی است و باید با رفع موانع موجود، از ظرفیت بنگاه‌های فعال بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید استفاده کرد.

وی افزود: مساله اصلی در بسیاری از استان‌ها، مشکلات حوزه تجارت است و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا، بر فعالیت‌های تجاری سایه انداخته‌اند.

معاون وزیر کشور ادامه داد: ورود موقت یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت تولید است و این موضوع نباید صرفاً به‌عنوان حل یک مشکل موردی دیده شود که می‌تواند ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی کشور را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: حتی اگر واحدی با ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار تن، تنها ۴۰ یا ۵۰ هزار تن تولید کند، رفع مشکلات تأمین مواد اولیه، ارز، سرمایه در گردش و بازار می‌تواند تولید آن را افزایش دهد.

دوستی با تأکید بر حمایت از تولید داخلی، خواستار تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فرش و صیانت از اعتبار برند فرش ایرانی شد و گفت: برند فرش ایرانی نباید به هیچ عنوان آسیب ببیند و باید با تأمین مواد اولیه، از جایگاه این محصول در بازارهای داخلی و خارجی حفاظت کنیم.

وی همچنین از پیگیری موضوع فرایند صدور مجوزهای IRC در وزارت بهداشت خبر داد و افزود: حداقل باید نمونه‌گیری‌ها در فرایند صدور مجوز یکسان‌سازی شود و برای تغییرات غیرمرتبط با سلامت محصول، مجوزهای جدید و زمان‌بر صادر نشود.

دوستی با اشاره به رقابت فشرده در بازارهای صادراتی گفت: طولانی شدن فرایند مجوزها می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت تولید و حضور در بازارهایی مانند پاکستان شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور در پایان به بازدید خود از نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان قم اشاره کرد و با بیان اینکه قم پیش از این با صنایع سنتی آن شناخته می‌شد، اما در این نمایشگاه زنجیره‌های متنوعی در حوزه پتروشیمی، مواد اولیه نساجی، شوینده‌ها و صنایع دارویی قابل مشاهده بود افزود: وجود خوشه‌ها و زنجیره‌های تولید در قم نشان می‌دهد استان از یک مدل توسعه مشخص برخوردار است.

معاون اقتصادی و امور منطقه‌ای وزارت کشور از ۲ واحد تولیدی آسیب‌دیده در شهرک صنعتی شکوهیه قم نیز دیدار کرد.

دوستی از ۲ واحد تولیدی که در حوزه تولید موتورسیکلت و زیب فعالیت می‌کردند و در جریان جنگ رمضان آسیب دیده بودند، بازدید به عمل آورد.

در این بازدید سعید عباسی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری وزارت کشور، روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، وحید کریمی مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان و وحید آشتیانی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز حضور داشتند.

منبع:روابط عمومی اتاق بازرگانی قم