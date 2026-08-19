باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - ملوان در دیداری جذاب و نزدیک از هفته دوم لیگ برتر، با دبل رضا مرزبان ذوب‌آهن را ۲ بر یک شکست داد. ملوان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در دیداری پایاپای و تماشایی مقابل ذوب‌آهن به برتری ۲ بر یک رسید.

ذوب‌آهن شروع بهتری داشت و در دقیقه ۱۴ با گل بهنام تیموریان از حریف پیش افتاد. ملوان در ادامه برای جبران نتیجه تلاش کرد و سرانجام در دقیقه ۷۲ توسط رضا مرزبان به گل تساوی رسید.

در دقیقه ۷۶ شرایط برای ملوان سخت‌تر شد؛ چرا که امیررضا افسرده از زمین مسابقه اخراج شد تا این تیم دقایق پایانی را با یک بازیکن کمتر دنبال کند.

با این حال، ملوان عقب ننشست و در دقیقه ۸۹ بار دیگر رضا مرزبان دروازه ذوب‌آهن را باز کرد تا با ثبت گل دوم خود، کامبک ملوان را کامل کند.

در نهایت ملوان در یک بازی نزدیک و پرهیجان، ۲ بر یک ذوب‌آهن را شکست داد و سه امتیاز ارزشمند هفته دوم را به حساب خود واریز کرد.