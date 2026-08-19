فجر سپاسی در هفته دوم لیگ برتر مقابل صنعت نفت آبادان به تساوی بدون گل رسید؛ دیداری که بیشتر در اختیار فجر بود، اما گلی نداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- فجر سپاسی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران برابر صنعت نفت آبادان به میدان رفت و در پایان به تساوی صفر بر صفر رضایت داد.

فجر در طول مسابقه مالکیت و کنترل بیشتری بر جریان بازی داشت و موقعیت‌هایی برای رسیدن به گل ایجاد کرد، اما در باز کردن دروازه صنعت نفت ناکام ماند تا برتری نسبی این تیم در نهایت به سه امتیاز تبدیل نشود.

این مسابقه از نظر درگیری و برخورد‌های شدید نیز اتفاق خاصی نداشت و تنها شاهین توکلی در دقیقه ۵۸ با دریافت کارت زرد از داور جریمه شد.

در نهایت دو تیم با تقسیم امتیازات، هفته دوم لیگ برتر را پشت سر گذاشتند.