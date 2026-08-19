نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را که این رژیم را تهدید کند، تحمل نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه مدعی شد که اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را که این رژیم را تهدید کند، تحمل نخواهد کرد.

نتانیاهو در ویدئویی در حساب کاربری ایکس خود، پس از حملات اخیر به سوریه، گفت: "ما پیام را روشن کردیم: این کار را نکن. ظاهراً آنها آن را به اندازه کافی خوب نشنیدند، بنابراین ما خواستیم مطمئن شویم که آن را بهتر درک می کنند. "

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از این ادعا کرده بود که این حملات ضروری بوده است، زیرا سوریه با اجازه دادن به ترکیه برای ایجاد یک پایگاه هوایی در نزدیکی حلب، تهدیدی برای امنیت منطقه ایجاد کرده است.

منبع: الجزیره