نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را که این رژیم را تهدید کند، تحمل نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه مدعی شد که اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را که این رژیم را تهدید کند، تحمل نخواهد کرد.

نتانیاهو در ویدئویی در حساب کاربری ایکس خود، پس از حملات اخیر به سوریه، گفت: "ما پیام را روشن کردیم: این کار را نکن. ظاهراً آنها آن را به اندازه کافی خوب نشنیدند، بنابراین ما خواستیم مطمئن شویم که آن را بهتر درک می کنند. "

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از این ادعا کرده بود که این حملات ضروری بوده است، زیرا سوریه با اجازه دادن به ترکیه برای ایجاد یک پایگاه هوایی در نزدیکی حلب، تهدیدی برای امنیت منطقه ایجاد کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، حمله به سوریه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۵ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
جنگ ترکیه و اسراییل دیدنیه ، خیلی هم دیدنیه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۷ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
اردغا پشمکی جرات برتاب یک فشنگ‌به طرف اسراییل را ندارد
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۳:۵۸ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
سوریه باید انتخاب کند یا استقلال داشته باشد یا با اجازه دادن به دیگران میدان جنگ شود.. اسرائیل دیگر کوتاه نخواهد آمد حضور دیگران را در سوریه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۲ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
نجس رو باید زد کشت آرزویی هم که داره باید ازبین برد !
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۹ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
بیشرف سگ هار پاچه همه رو میخواهی بگیری؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۳ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
اردوان احمقترین رئیس جمهور منطقه هست با خطای خودش با اسرائیل همسایه شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۴ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
اسرائیل هرچقدر بگی کثیف هستش ولی ترکیه و اردوغان از اون خیلی کثیف تر هستن امیدوارم هردوشون به درک واصل بشن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
اردوغان هم به تركيه هم به سوريه هم به ايران هم به فلسطين بدكردي حالا حالاها بايد تاوان بدي از اين چاهي كه براي خودت كندي
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۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۰۵:۵۱ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
این سگ دست آموزترامپ اگه ترکیه حمله کنه من یکی دلم خنک میشه این خائن نمک نشناس وبی چشم رو...؟!
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