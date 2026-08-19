باشگاه خبرنگاران جوان - با پیگیری و مکاتبات محیط زیست فارس بخشی از نیاز آبی محیط زیستی رودخانه قرهآغاج از سد سلمان فارسی در قیروکارزین با دبی ۲۰ متر مکعب بر ثانیه رهاسازی شد تا جریان آب مورد نیاز این زیستگاه در مسیر رودخانه تأمین شود.
لیلا تاج گردون، مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس، با اشاره به اهمیت تأمین نیاز آبی زیستگاههای آبی استان اظهار کرد: رهاسازی حقآبه محیط زیستی رودخانه قرهآغاج، گامی مؤثر در پشتیبانی از جریان طبیعی رودخانه و حفاظت از زیستگاههای وابسته به آن است و تداوم این روند، نقش مهمی در حفظ کارکردهای طبیعی و پایداری منابع آبی منطقه دارد.
او گفت: رودخانه قرهآغاج از زیستگاههای مهم جنوب استان فارس به شمار میرود و تأمین حقآبه آن، علاوه بر کمک به حفظ جریان زیستی رودخانه، برای استمرار حیات پوشش گیاهی و جانوری وابسته به این زیستگاه اهمیت دارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس، با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع آب در شرایط کنونی، اظهار کرد: حفاظت از منابع آبی تنها به تأمین نیازهای انسانی محدود نمیشود و حفظ سهم طبیعت از منابع آب نیز باید در فرآیندهای مدیریت منابع آبی مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، رهاسازی حقآبه محیط زیستی رودخانه قرهآغاج از سد سلمان فارسی با هدف پشتیبانی از جریان آب در زیستگاه رودخانه انجام شده است و استمرار تأمین حقآبه محیط زیستی، از مؤلفههای مهم در حفاظت از زیستگاههای طبیعی و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه محسوب میشود.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس