مس شهر بابک و خیبر خرم‌آباد در دیداری پراتفاق و عجیب به تساوی یک بر یک رسیدند؛ خیبر بازی را با ۹ بازیکن به پایان رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مس شهر بابک و خیبر خرم‌آباد در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در دیداری پرحادثه به تساوی یک بر یک رضایت دادند؛ مسابقه‌ای که با دو اخراج برای خیبر همراه بود.

خیبر از دقیقه ۱۸ با اخراج یکی از بازیکنانش ۱۰ نفره شد، اما با وجود این اتفاق توانست در دقیقه ۲۴ توسط مسعود محبی به گل برسد و از میزبان پیش بیفتد.

مس شهر بابک در نیمه دوم برای جبران نتیجه تلاش کرد و سرانجام در دقیقه ۷۱ با گل زبیر نیک‌نفس بازی را به تساوی کشاند.

اما اتفاقات عجیب مسابقه همچنان ادامه داشت و تنها سه دقیقه بعد، فرشاد محمدی‌مهر در دقیقه ۷۴ از زمین اخراج شد تا خیبر بازی را با ۹ بازیکن دنبال کند.

با وجود برتری نفری مس شهر بابک در دقایق پایانی، تلاش‌های این تیم برای رسیدن به گل برتری نتیجه‌ای نداشت و مسابقه در نهایت با همان تساوی یک بر یک به پایان رسید.

برچسب ها: مس ، خیبر
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