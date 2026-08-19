باشگاه خبرنگاران جوان؛ دلآرا ودودی - ۷۵۹ اثر تصویری در پویش «طلوع ماه» به دبیرخانه رسید تا یک رویداد تاریخی از نگاه عکاسان و فیلمسازان روایت شود؛ پویشی که در نهایت با معرفی آثار برگزیده بخشهای عکس و فیلم به کار خود پایان داد.
فراخوان این رویداد از ۱۳ تیرماه منتشر شد و علاقهمندان تا ۷ مردادماه فرصت داشتند آثار خود را ارسال کنند. در این مدت ۶۶۰ عکس و ۹۹ فیلم به دبیرخانه رسید که پس از بررسی، ۳۶ اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.
آیین اختتامیه «طلوع ماه» با حضور جمعی از مدیران سینمایی، فرهنگی، هنرمندان و داوران برگزار شد. بهروز شعیبی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، حبیب ایلبیگی، مدیرعامل مؤسسه سینماشهر، رضا صیادی، معاون دیپلماسی عمومی و تبلیغات خارجی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، محمد صوفی، معاون تولید انجمن سینمای جوانان ایران، مسعود نجفی، مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، سیدحجت طباطبایی، مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی، محمد شکیبانیا و میثم کریمی، مشاور معاون دیپلماسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از جمله حاضران این مراسم بودند.
حافظ احمدی، عباس کوثری، منوچهر محمدی، حسین دارابی و محمدرضا خردمندان نیز به عنوان اعضای هیأت انتخاب و داوری پویش در این مراسم حضور داشتند.
پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و آیاتی از قرآن کریم، شاهین جمشیدی اجرای مراسم را بر عهده گرفت و درباره شکلگیری این پویش توضیح داد؛ رویدادی که به گفته او تلاش داشت نگاههای مختلف به یک اتفاق تاریخی را در قالب تصویر ثبت و گردآوری کند.
شعیبی از ظرفیت تازه روایتگری در هنر گفت
بهروز شعیبی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، در این مراسم درباره رابطه میان جامعه و هنر صحبت کرد و بر این نکته تأکید داشت که هنرمند برای روایت درست زمانه خود، نیازمند جامعهای است که به نگاه و صداقت او بها بدهد.
او با اشاره به تعبیر «هنرمند فرزند زمانه خود است»، بر نقش جامعه در شکلگیری و دیدهشدن هنر تأکید کرد و گفت هنر را باید بخشی از پیکره جامعه دانست.
شعیبی همچنین گسترش رسانههای شخصی را از تغییرات مهم فضای امروز دانست؛ شرایطی که در آن هر فرد میتواند در تولید و انتشار روایت نقش داشته باشد و همین مسئله، فرصت فعالیت هنری را گستردهتر کرده است.
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با اشاره به تجربه فعالیت این انجمن در نقاط مختلف کشور گفت ظرفیت هنری و رسانهای تنها به مراکز محدود نمیشود و جوانان بسیاری در سراسر کشور در این زمینه فعالیت دارند.
وی ضمن تشکر از تمام شرکتکنندگان «طلوع ماه» گفت آثار ارسالشده تنها بخشی از تولیدات هنری شکلگرفته پیرامون این رویداد هستند و امیدوار است آثار بیشتری از این دست در فرصتهای مختلف دیده شوند.
شعیبی همچنین از داوران پویش تشکر کرد و از منوچهر محمدی، حسین دارابی و محمدرضا خردمندان در بخش فیلم و حافظ احمدی، عباس کوثری و سیفالله صمدیان در بخش عکس نام برد.
سه قاب برگزیده از میان عکسهای ارسالی
در بخش تکعکس، مهدی جعفری از قم با دریافت لوح نشاندار برنزی و جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی در جایگاه سوم قرار گرفت.
شهابالدین قیومی از تهران عنوان دوم را به دست آورد و لوح نشاندار نقرهای به همراه ۱۵۰ میلیون ریال دریافت کرد.
رضا رادپور از مشهد نیز با عکس «سوگ» عنوان نخست را کسب کرد و لوح نشاندار طلایی و جایزه ۲۰۰ میلیون ریالی به او تعلق گرفت.
در بخش مجموعه عکس، هیأت انتخاب و داوری هیچ مجموعهای را شایسته دریافت نشان طلایی ندانست. با این حال، مجموعه «دیوارنوشته» اثر جابر غلامی از کیش به عنوان تقدیر دوم و مجموعه «روز وداع» اثر علی سوته از لاهیجان به عنوان تقدیر اول انتخاب شدند.
غلامی برای این مجموعه ۱۰۰ میلیون ریال و سوته ۱۵۰ میلیون ریال جایزه دریافت کردند.
از «شب تمام شد» تا «همسایه»
بخش فیلم «طلوع ماه» نیز چهار برگزیده داشت. در بخش بهترین هوش مصنوعی، ژیلا دهقان از شیراز برای نماهنگ «شب تمام شد» نشان ویژه پویش و ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کرد.
رضا رادپور از مشهد که پیش از این عنوان نخست بخش تکعکس را نیز به دست آورده بود، این بار با فیلم «آخرین لبخند» عنوان بهترین نماهنگ را کسب کرد و صاحب نشان ویژه و جایزه ۲۰۰ میلیون ریالی شد.
در بخش فیلم داستانی، «تا آخرین سلام» ساخته یاشار ابراهیمی از بجنورد به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و نشان ویژه پویش و ۳۰۰ میلیون ریال دریافت کرد.
عنوان بهترین فیلم مستند نیز به «همسایه» ساخته محمدرضا اربابی از مشهد رسید و این فیلم نشان ویژه پویش و جایزه ۳۰۰ میلیون ریالی را از آن خود کرد.
اربابی پس از دریافت جایزه، این موفقیت را برای خود اتفاقی ارزشمند دانست و گفت همواره آرزو داشته حضرت آقا فیلمهایش را ببینند و دریافت جایزه برای اثری درباره شهادت ایشان را تصور نمیکرده است. او جایزه خود را به پدر و مادرش تقدیم کرد.
پویش «طلوع ماه» به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد و با معرفی برگزیدگان بخشهای عکس و فیلم، به پایان رسید.