زلنسکی در بحبوحه تحقیقات درباره پرونده پول‌شویی اعضای دولت، معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در بحبوحه تحقیقات جدید درباره فساد در دولت این کشور «ایرینا مودرا» معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد.

مودرا در حالی با حکم زلنسکی از سمت خود برکنار شده که رسانه‌های اوکراینی گزارش داده بودند بازرسان خانه او را تفتیش کرده‌اند. 

این برکناری یک روز پس از آن صورت گرفت که میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین از وجود «بحران حکمرانی» در کشور سخن گفت و خواستار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان جنگ شد.

فدوروف که برکناری‌اش در اواسط تیر به اعتراضات گسترده در اوکراین منجر شد، زلنسکی را به ناتوانی در مهار فساد متهم کرد و گفت: «فساد تنها یک نشانه است. مشکل اصلی بسیار عمیق‌تر است. ما با یک بحران نظام‌مند در حکمرانی مواجه هستیم». او نخستین چهره سیاسی برجسته‌ای است که در شرایط جنگی اوکراین علناً خواستار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شده است.

انتخابات در اوکراین از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ برگزار نشده است. دوره قانونی ریاست‌جمهوری زلنسکی در بهار ۲۰۲۴ به پایان رسیده، اما به دلیل حکومت نظامی در این کشور، تا کنون انتخابات به تعویق افتاده و زمانی برای آن مشخص نشده است.

همزمان، سازمان ملی مبارزه با فساد اوکراین اعلام کرده در حال اجرای عملیاتی برای افشای یک «توطئه مجرمانه» است که به گفته این سازمان، مقام‌های ارشد دفتر ریاست‌جمهوری و چند مقام و مدیر دیگر در آن مشارکت داشته‌اند.

این سازمان می‌گوید که اعضای یک گروه، ۱۵۰ میلیون هریونا، معادل حدود ۲.۵ میلیون دلار را از طریق یک بانک دولتی پول‌شویی کرده‌اند تا در ماه ژوئن وثیقه هرمان هالوشچنکو، وزیر سابق انرژی را تأمین کنند. هالوشچنکو خود در یک پرونده فساد دیگر تحت پیگرد قرار دارد.

منبع: گاردین

برچسب ها: پرونده فساد ، دولت اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
خبرهای مرتبط
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
پوتین: حملات اوکراین عواقب بحرانی برای روسیه نداشته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
ادعای مقام آمریکایی درباره احتمال رویارویی ترکیه و اسرائیل
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
هشدار نتانیاهو به دمشق درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
کره شمالی: رزمایش آمریکا و کره جنوبی خطر جنگ را افزایش می‌دهد
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
آخرین اخبار
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
زلنسکی معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد
رویترز: رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرده است
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
اسپانیا ۵۰۰ مهاجر آفریقایی را که کودک هستند، در کشور خود می‌پذیرد
حماس: حمله اسرائیل به مقر پلیس در غزه «جنایت جنگی» است 
ثبت بیش از ۱۲۰۰ مرگ بیشتر از حد معمول در فرانسه بر اثر موج گرما
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
کره شمالی: کاهش رزمایش‌های کره جنوبی توسط آمریکا را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم
پوتین: حملات اوکراین عواقب بحرانی برای روسیه نداشته است
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
۲۳ کشته در پی تصادف اتوبوس و کامیون در برزیل
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه محکوم کرد
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا
عراق نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح هفته‌های اخیر
افزایش قیمت گازوئیل، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برد
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود
کوشنر قبل از ترک قاهره چه قولی به خلیل الحیه داد؟
خاورمیانه در سایه افول آمریکا
نشست چهارجانبه پاکستان، ترکیه، عربستان و مصر در استانبول
ترامپ اجرای تعرفه ۵۰ درصدی کانادا را ۳ روز تعلیق کرد